“Postura de Heber”: delito de vivir en la calle “no va a estar en programa”, dijo Delgado

No viene incluido

El candidato presidencial del Partido Nacional, Álvaro Delgado, se refirió este lunes a la propuesta del senador nacionalista Luis Alberto Heber en el Congreso del Herrerismo, sobre que el vivir en situación de calle deje de ser una falta y pase a ser un delito.

Consultado en rueda de prensa en una actividad en Maldonado, el candidato respondió: “Es una postura que tiene Heber y el Herrerismo pero no va a estar en el programa de Gobierno del Partido Nacional”.

Heber planteó la idea inicialmente en el Congreso del Herrerismo el pasado sábado, al que Delgado asistió.

“¡Tenemos que atender a la gente que está en situación de calle, claro que sí! Lo está haciendo el Mides. Pero no se está resolviendo el tema de la convivencia. Tenemos que ir un paso más. El paso que nosotros proponemos es que el vivir en la calle, que hoy es una falta, transformarlo en delito. Y tienen que ir a pagar penas de trabajo comunitario”, esgrimió el exministro del Interior al hacer uso de la palabra durante el evento.

“En todo el interior y en Montevideo no pueden más de ver gente durmiendo en la calle frente a sus casas o frente a su comercio. Eso está generando violencia. Eso no genera convivencia. La gente está siendo violenta porque no aguanta más que estén viviendo frente a sus comercios, haciendo sus necesidades”, agregó.