Heber sugirió hacer delito el dormir en la calle; Pereira lo tildó de “barbaridad”

El senador nacionalista Luis Alberto Heber propuso este sábado, en el Congreso del Herrerismo, que el vivir en situación de calle deje de ser una falta y pase a ser un delito.

“¡Tenemos que atender a la gente que está en situación de calle, claro que sí! Lo está haciendo el Mides. Pero no se está resolviendo el tema de la convivencia. Tenemos que ir un paso más. El paso que nosotros proponemos es que el vivir en la calle, que hoy es una falta, transformarlo en delito. Y tienen que ir a pagar penas de trabajo comunitario”, esgrimió el exministro del Interior al hacer uso de la palabra durante el evento.

Así, enfatizó en que se debe “proteger al vecino”. “En todo el interior y en Montevideo no pueden más de ver gente durmiendo en la calle frente a sus casas o frente a su comercio. Eso está generando violencia. Eso no genera convivencia. La gente está siendo violenta porque no aguanta más que estén viviendo frente a sus comercios, haciendo sus necesidades”, manifestó.

En tal sentido, el legislador argumentó que quienes están en situación de calle “no pueden” generar el nivel de inseguridad que la sociedad tiene.

A su entender, “1.300 personas que viven en situación de calle no pueden darle a Montevideo una sensación de inseguridad […] 1.300 personas no pueden estar llevando a poder generar el tenor que tiene la sociedad uruguaya por esta situación”, concluyó.

La respuesta

Consultado al respecto en rueda de prensa, el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, criticó los dichos de Heber.

“Fue ministro varios años. ¿Resolvió los problemas de seguridad? No. ¿Por qué se tuvo que ir del ministerio? Porque fue uno de los que actuó en el ocultamiento de quién era [el narcotraficante uruguayo Sebastián] Marset. Entonces, que él nos dé clases de seguridad pública parece muy de ciencia ficción”, apuntó el presidente de la coalición de izquierdas.

De cara a las elecciones de octubre, el FA “tiene un equipo sólido para trabajar en la materia”, detalló Pereira, al tiempo que añadió que a la oposición “le gustaría trabajar una política de Estado”, pero hacerlo “sobre la base de estas barbaridades es complejo”, consideró.

“En cada campaña encuentran un eslogan para decir cómo van a garantizar la seguridad pública, y la verdad que lo que han logrado es deteriorar la seguridad pública en el Uruguay”, concluyó el presidente del FA.

