“No aceptaré ni estimularé el odio”, dijo decano de FADU tras críticas por cartel del sí

Política

En la noche del pasado jueves se retiró por orden del decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), Marcelo Danza, el cartel del sí, que promueve la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), y había sido colocado en la fachada de la facultad.

Esto ocurre luego que el diputado por el Partido Colorado (PC), Felipe Schipani, entregara una carta a Danza solicitándole el retiro del cartel.

En ese sentido, Schipani sostuvo que convocará a Danza a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes para que informe sobre lo sucedido.

En una carta pública dirigida a la institución, publicada en la web de la FADU, Danza señaló que ese espacio específico donde se colocó el cartel “ha sido –al menos en los últimos cuarenta años- un lugar de expresión de los colectivos de Facultad”. “Tanto estudiantes como docentes y funcionarios, siempre que firmaran y se hicieran responsables de sus consignas, han encontrado allí un espacio de visibilidad en donde compartir con la población sus ideas y posturas frente a las diversas problemáticas por las que ha atravesado nuestra sociedad”, aseguró sobre el cartel colocado por la Intergremial de FADU.

“En los días siguientes a la colocación del cartel recibí consultas de diversos actores de la vida política y profesional, así como de miembros del cogobierno de FADU, acerca de la ubicación del cartel y su vínculo con posturas institucionales de FADU o Udelar. En todos los casos contesté personalmente, tomándome el tiempo para explicar que el cartel de referencia había sido puesto por la Intergremial de FADU, que estaba debidamente firmado y que representaba su opinión y no la de la Institución, en tanto esta no se había expedido al respecto. Se me hizo la consulta específica de si otros gremios que forman parte de la FADU podían poner un cartel de igual tamaño con su mensaje a la población y apoyando la opción opuesta. Con claridad y contundencia contesté que sí, que podían hacerlo cuando quisieran”, agregó.

Danza sostuvo que el martes de la semana pasada por la mañana recibió “instrucciones claras por parte de rectorado de retirar en el día jueves en la noche todo tipo de cartelería a favor de cualquiera de las opciones que hubiera dentro y fuera de los locales universitarios”. “Así se le informó a la Intergremial de FADU que se comprometió a retirarlo el día solicitado por rectorado a las 22 horas”, afirmó.

El decano de la FADU comentó que “el jueves por la mañana, las redes sociales amanecieron con todo tipo de falsedades y agravios” hacia su persona. “Luego del mediodía se presentó el diputado Felipe Schipani en las oficinas de decanato e hizo entrega a una asistente académica de una nota en la que solicitaba el retiro del cartel de referencia por entender que este violaba el principio de laicidad. Si bien me encontraba en ese momento trabajando en la facultad, mantenía una reunión en otra dependencia por lo no estaba en la oficina del decano. Schipani entregó la nota y no esperó mi retorno para poder hablar personalmente. Realizó luego un video en la puerta de nuestra casa de estudios que difundió en redes sociales en el que explicitó la entrega de la nota y los motivos que la fundaban”, aseguró Danza.

Danza dijo que llegó a su oficina “apenas unos minutos después” de que Schipani se retirara.

“Lamentablemente Schipani no me esperó ni coordinó su visita. Hubiera sido para mí un honor recibir en nuestra facultad a un diputado nacional, como ya lo he hecho en otras oportunidades con representantes de todos los partidos políticos. Hubiera querido recibir personalmente sus visiones del tema, sus críticas y sugerencias. Hubiera querido también cambiar ideas respetuosamente y ¿por qué no? rever también algunas de nuestras posturas si el buen diálogo y los argumentos lo ameritaban. Hubiera querido –y todos quienes me conocen saben que esto es así conversar sobre nuestras perspectivas del momento y sobre el mejor camino para nuestro gran objetivo común: la educación pública. Así actuamos normalmente”, añadió.

Danza comentó que le hubiera gustado recibir al diputado personalmente, “explicitarle los criterios y principios de conducción universitaria que maneja” la facultad “desde hace décadas”. “También hubiera podido informarle que en algunas pocas horas el cartel sería retirado de la fachada de facultad”, acotó.

El decano de la FADU señaló: “el criterio utilizado desde hace décadas por nuestra facultad sobre la expresión de sus colectivos y gremios puede ser compartido o no”. “Puede estar equivocado y ser modificado si así lo entienden las autoridades universitarias o puede estar correctamente encuadrado y ser sostenido. Corregiremos nuestro proceder con la tranquilidad de siempre si fuera necesario. Hemos solicitado los informes correspondientes al Departamento de Jurídica de Udelar y volveremos a propiciar una discusión sobre el tema en el Consejo de nuestra Facultad y en el Consejo Directivo Central de la Universidad”, aseveró Danza.

En la misiva, Danza consideró que no se deben “cambiar las prácticas del diálogo y el debate fraterno por la confrontación sorda y la invención de enemigos”. “No en el ámbito universitario. Ese camino solo nos conducirá a un empobrecimiento intelectual sin retorno”, señaló.

“¿Deberemos prepararnos para una inexorable nueva realidad de agravios, descalificación y fractura?

¿Será el destino de la universidad ser una pieza más de esa performance de redes sociales tan distante del sentido de la construcción académica? ¿Tan rápido habremos olvidado la importancia de preservar los espacios de pensamiento y generación de conocimiento como real reservorio de ciencia y cultura?”, se preguntó.

“No aceptaré ni estimularé el odio como algo normal, liviano o divertido. Quiero seguir siendo un profesor universitario, amo la docencia y las disciplinas que se enseñan en nuestra facultad. Quiero continuar estimulando en este espacio el libre pensamiento y la convivencia creativa y democrática. Quiero seguir siendo arquitecto y dedicar mi energía a pensar y diseñar espacios de encuentro que den placer y calidad de vida a todas las personas”, concluyó.