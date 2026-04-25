“Montevideo está completamente incendiado”: la dura crítica de Martinelli a Negro

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El exministro del Interior, Nicolás Martinelli, criticó al actual jerarca, Carlos Negro, por varios hechos de violencia registrados en los últimos días, principalmente por un recuento de ocho homicidios en tres días. Así, continuó: “Mientras [Negro] utiliza comparaciones antojadizas y habla de mejorar la percepción y de cortar el pasto, volvemos a tener cuatro homicidios más, dos de ellos trabajadores rapiñados”.

De tal forma, Martinelli apuntó que “lo que las cifras no cuentan es lo que realmente pasa en el territorio”.

De acuerdo con el dirigente del Partido Nacional, en los barrios Malvín Norte, 40 Semanas, Parque Posadas, Cerrito, Lavalleja y Brazo Oriental los homicidios “se duplicaron” el año pasado. En tanto, en lugares como La Teja, Belvedere, Casavalle, Marconi, Las Acacias, Manga, Piedras Blancas, Ellauri, Borro, Aguada, Reducto, Parque Batlle, La Blanqueada, Villa Dolores, Ciudad Vieja, Centro, Barrio Sur, Palermo y Carrasco Norte dichos crímenes “también aumentaron”.

“Cuando atacás el delito sin planificación, el delito no desaparece. Simplemente se corre, se expande, cambia de barrio, migra”, apuntó Martinelli.

A entender del exjerarca, esa es la razón por la que Montevideo “está completamente incendiado”.

“La gente no vive de estadísticas. Vive en barrios donde la violencia cambia de esquina, pero no se va. Desde el escritorio es fácil acomodar números. En la calle, con violencia, lo que se desordena es la vida. Dejemos el relato. Lo que no podemos dejar es a la gente sola”, concluyó Martinelli.