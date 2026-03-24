Negro no presentó el plan de seguridad a jefes policiales, criticó Martinelli

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El exministro del Interior, Nicolás Martinelli, criticó al actual jerarca en el cargo, Carlos Negro, a raíz de la presentación del Plan Nacional de Seguridad ante los jefes de la Policía de los 19 departamentos del país.

Según señaló el exjerarca a través de su cuenta de X, en realidad hoy no se les presentó ningún plan a los jefes, solo unas “líneas estratégicas”.

“Se fueron igual que como llegaron: sin novedades”, afirmó Martinelli y añadió que se trata de las mismas siete propuestas que “les vienen repitiendo desde hace tiempo”. “Por ahora, toda una pérdida de tiempo. Veremos el jueves”, indicó, en referencia al día en que está previsto que se presente la iniciativa en una conferencia de prensa.

Según supo Montevideo Portal con fuentes que participaron de la presentación, lo que Martinelli expresó no es incorrecto, ya que Negro discursó sobre lineamientos en función de actividades específicas para cumplir con el plan; en esta línea, se trató más bien de “títulos y aspectos generales” que se vienen planteando desde el año pasado, indicaron.

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