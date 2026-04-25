“Hay una buena percepción de cómo ha cambiado” Cerro Norte, argumentó Negro

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El ministro del Interior, Carlos Negro, argumentó que “hay una buena percepción de cómo ha cambiado” Cerro Norte “en el último tiempo”, en el marco de la segunda jornada de recorrida debido a la implementación del plan Más Barrio.

“En general hay una buena percepción de cómo ha cambiado el barrio en el último tiempo. Las cifras así lo dicen: hemos pasado en 2024 de 14 homicidios en la zona a uno en lo que va del año”, manifestó el secretario de Estado en rueda de prensa el pasado viernes 24.

Según añadió, esto “se percibe” en el barrio. “Si los números dicen eso, la gente lo está viendo porque así lo manifiesta”, aseguró.

Consultado respecto a qué atribuye esta mejor percepción de la seguridad en ese barrio de Montevideo, el ministro apuntó que se está llevando a cabo “un trabajo que ya lleva más de un año” para preparar la llegada de dicho plan. Esto incluye “policiamiento inteligente, cuadrantes, información y análisis criminal”, detalló, lo que se tradujo en acciones concretas “como la captura de algunos referentes criminales de la zona”.

En tanto, respecto a los principales reclamos de los vecinos de Cerro Norte, el exfiscal de Homicidios señaló que “son muy variados” y van desde más iluminación y “problemas de seguridad o vigilancia” hasta “el pasto”. “Las zonas que están dominadas por pastos crecidos animales, animales muertos, etc.”, indicó Negro.

“Hay un sinnúmero de acciones a emprender ahora que llega el plan Más Barrio a la zona y hay muchos por trabajar”, concluyó el ministro.