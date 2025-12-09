“Medio salado”: advertencia de Ramis en medio de alertas meteorológicas, lluvias y viento

Locales

En medio de una alerta del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) por persistencias de lluvias abundantes, el meteorólogo Guillermo Ramis volvió a desestimar la posibilidad de un ciclón extratropical, pero sí dio una advertencia.

En diálogo con Informativo Sarandí, Ramis dijo que en estos días se dará “una lluvia mansa”. “Hay que tener cuidado con las embarcaciones menores el miércoles por el mar de fondo, que va a estar medio salado en el sudeste”, alertó el experto.

De todos modos, Ramis dijo que en los próximos días habrá “poca precipitación” y se esperan vientos de máximo 30 km/h —se podrá registrar alguna raya de 40 km/h—, pero “nada más”.

Para el resto de la semana, el meteorólogo prevé un “sube y baja” de temperaturas, que terminarán con un domingo de lluvias y tormentas.

Ramis prevé que la mínima de este martes 9 de diciembre sea de 21 °C y la máxima de 23 °C, así como también que esté “cubierto con chaparrones”.

En tanto, el miércoles espera una mínima de 20 °C y una máxima de 24 °C; estará cubierto en la mañana y nuboso en la tarde. La mínima del jueves estará en los 17 °C y la máxima en 18°C.

Para el viernes, Ramis prevé una mínima de 19 °C y una máxima de 30 °C; estará cubierto con chaparrones en la madrugada. La mínima para el sábado será de 20 °C y la máxima de 31 °C, mientras que el domingo la máxima será de 24 °C.