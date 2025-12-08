“Es un bolazo”: meteorólogo rechaza enfáticamente posibilidad de ciclón esta semana

Locales

La semana pasada, el observatorio meteorológico Metsul, situado en el sur de Brasil, alertó sobre la formación de un ciclón extratropical en el litoral atlántico, con consecuencias potencialmente graves.

De acuerdo con el pronóstico brasileño, el martes “se iniciará un proceso de ciclogénesis (formación de un ciclón) entre el territorio de Rio Grande do Sul y Uruguay con intensa inestabilidad”.

El meteorólogo Luiz Fernando Nachtigall, integrante del equipo de Metsul, pidió “tomar en serio lo que viene” ante la proyección de un sistema “extremadamente profundo”, con valores de presión poco habituales para la región y capacidad de generar tormentas fuertes, granizo, lluvias intensas y vientos con ráfagas superiores a 100 kilómetros por hora.

Consultado por Montevideo Portal, el meteorólogo José Serra matizó el alcance del fenómeno sobre el territorio nacional y explicó que el ciclón no tendrá su centro en Uruguay, sino sobre territorio brasileño y luego sobre aguas oceánicas. Serra indicó que lo que se formará inicialmente es una depresión atmosférica en el norte argentino y paraguayo, que evolucionará en un ciclón extratropical entre martes y miércoles, pero con un desplazamiento que mantendrá al país fuera del eje principal del sistema.

Más enfático fue su colega Guillermo Ramis, quien esta mañana en Informativo Sarandí calificó lisa y llanamente como “un bolazo” la posibilidad de que el fenómeno afecte a Uruguay.

“Lo que hay es una depresión frontal bastante intensa sobre Rio Grande do Sul”, estado brasileño limítrofe con Uruguay. Dicha depresión “rozará el este y el sudeste del país” el miércoles, pero los vientos que se sentirán en esa zona serán “de 30 kilómetros, con alguna posible racha de 40” y algunas escasas precipitaciones.

“No hay nada que temer, nada que asuste a los uruguayos: es un problema de los brasileños”, remarcó el experto.

Según Ramis, el fenómeno sí será intenso en tierras gaúchas y en el litoral brasileño, donde se esperan vientos de hasta 120 km/h y fuerte oleaje. “A los barcos cargueros puede desacomodarles la carga si no lo evitan”, advirtió Ramis, quien además de meteorólogo es capitán de navío.

Dada esa incidencia en el mar, recomendó a los navegantes de las costas del este de Rocha que no se hagan a la mar ese día, especialmente quienes navegan en embarcaciones de pequeño porte, porque “las olas que llegan desde el sudeste les pueden complicar la vida”.

Finalmente, el profesional señaló una diferencia técnica en criterios de medición utilizados en Uruguay y Brasil.

Nosotros, en sinóptica, trazamos las isobaras cada 3 o 4 milibares. Los brasileños, para asustar, las trazan cada 2, y por eso parece que hubiera una situación terrible para Uruguay, pero eso no va a ser cierto”, insistió Ramis, quien sí admitió que la situación va a ser complicada en Brasil, “tanto en la tierra como en el mar”.