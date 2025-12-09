Inumet emitió alerta amarilla por “persistencia de lluvias abundantes”: ¿qué zonas afecta?

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió en la mañana de este martes una alerta amarilla por la “persistencia de lluvias abundantes”.
De acuerdo con el organismo, una perturbación atmosférica afecta al país “generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes (20-40 mm), en cortos períodos”.
Inumet volverá a actualizar la advertencia sobre las 9:40.
Las principales localidades afectadas son las siguientes:
Artigas: Bernabé Rivera, Diego Lamas, Javier de Viana, Paso Campamento, Sequeira y Topador.
Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de Medina, Cerro de las Cuentas, Fraile Muerto, Getulio Vargas, Isidoro Noblía, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Quebracho, Ramón Trigo, Río Branco, Toledo y Tres Islas.
Paysandú: Tambores.
Rivera: Todo el departamento.
Salto: Cayetano, Fernández, Migliaro, Quintana y Sarandí de Arapey.
Tacuarembó: Ansina, Arerunguá, Balneario Iporá, Caraguatá, Clara, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.
Advertencia meteorológica amarilla por Persistencia de lluvias abundantes— Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) December 9, 2025
