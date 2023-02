“Me llamó la atención; ya di mi opinión sobre Leal”, dijo Heber tras denuncia de Astesiano

Política

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que le “llamó mucho la atención” la denuncia realizada por el excustodio presidencial, Alejandro Astesiano, acerca de que el frenteamplista Gustavo Leal visitó a sus padres, radicados en el lado brasileño de la Barra del Chuy, y les ofreció ayuda y dinero para visitar a su hijo.

“Cuando lo supe me llamó mucho la atención, pero me parece que no son comentarios que yo tenga que hacer. Veremos en la justicia; yo ya di mi opinión sobre Leal”, dijo Heber durante una conferencia de prensa en el Parlamento tras comparecer ante la Comisión Especial para el Estudio del Sistema Previsional Común.

A fines de diciembre, en medio de otro cruce con el exdirector de Convivencia y Seguridad del Ministerio del Interior, el ministro dijo que “Leal no es leal”.

El padre del excustodio, Raúl Astesiano, dijo a El País que Leal lo había visitado, pero negó la existencia de un ofrecimiento de dinero. “Es totalmente falso que Leal me haya ofrecido dinero. Vino solo. Se interesó por la situación de mi hijo”, dijo.

Heber también dijo este martes ante los medios que Astesiano “no fue” su chofer personal, y que “hace 30 años” tiene al lado suyo “no un chofer, sino un hermano”.

El ministro también habló sobre los cambios en la cúpula policial, luego de la salida de Diego Fernández de la dirección nacional de Policía y del subdirector Jorge Berriel, ahora procesado en el marco del caso Astesiano. En lugar de Fernández asumió José Manuel Azambuja, hasta el momento de jefe de Policía de Florida, y por Berriel lo hizo Efrain Abreu, que era director de la Escuela Policial.

Heber dijo que las fuerzas de seguridad buscan llevar adelante una nueva etapa de “profundización” en la lucha contra el crimen organizado. Según dijo, las autoridades harán una revisión de las actuaciones de los mandos y de los resultados del año 2022.

Además salió al cruce del Frente Amplio, que promoverá una interpelación en el Senado.

“Me van a interpelar siempre. En un año y medio creo que ya llevo cinco interpelaciones. Ese sí es un récord. Pero a mí me gusta venir al Parlamento a informar. Cada vez que vengo al Parlamento me siento bien”, dijo el ministro.

