“Me asombra enormemente la crueldad y agresiones”: Sánchez tras críticas a Argimón y Ache

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se refirió este domingo a las designaciones de la exvicepresidenta Beatriz Argimón y la exvicecanciller Carolina Ache por parte del gobierno para la Unesco y la Embajada uruguaya en Portugal, respectivamente.

Estas resoluciones generaron críticas tanto dentro del Partido Nacional, en el caso de Argimón, como del Partido Colorado, en el de Ache. Incluso, el senador comunista Óscar Andrade dijo no entender la decisión del gobierno de Yamandú Orsi con respecto a Ache.

“Yo no voy a discutir con mis compañeros por la prensa y la verdad que me asombra enormemente la crueldad con la que se discuten las cosas. No por el caso de Andrade sino por el caso que se ha discutido con respecto a la exvicepresidenta de la República”, dijo en ese sentido Sánchez en rueda de prensa, consignada por Subrayado (Canal 10).

“Aquí hay un gobierno nacional que entiende que la política exterior tiene que ser una política de Estado”, agregó, y sostuvo que el objetivo es “tener una mirada amplia”.

Según el jerarca, “parece ser que hay quienes, que son una enorme minoría nacional”, para los que “la amplitud no es el camino”. “No hemos pedido nada a cambio más que representar al Uruguay dignamente en el exterior y creemos que de esta manera logramos cierta amplitud”, opinó.

“No entiendo la política tan cruel que se ha hecho y las agresiones que han recibido de sus propios correligionarios”, sentenció Sánchez.

