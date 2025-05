“No entiendo”: Andrade cuestionó designación de Ache a embajada y recordó caso Marset

Política

El senador del Partido Comunista Óscar Andrade reaccionó a la polémica que se generó en las últimas horas después de que Cancillería designara a la exvicepresidenta Beatriz Argimón como embajadora en la Unesco y a la exvicecanciller Carolina Ache como postulante para la embajada de Portugal.

En diálogo con Radio Montecarlo, el legislador diferenció las dos designaciones. “Uno tiene que intentar priorizar el personal de carrera en Cancillería; segundo, en lugares estratégicos, importantes para el país, definiciones políticas, y no tiene que privarse de representantes de la oposición intachables, con amplio consenso”, expresó.

Sin embargo, Andrade destacó la reacción de la oposición, sobre todo de los blancos en relación con Argimón, a quien incluso la senadora Graciela Bianchi tildó de “operadora del Frente Amplio”.

“A mí lo que me extraña de este caso es que los primeros que reaccionaron a golpear la medida son los partidos que están en la oposición. Eso me genera, sobre todo en el caso de Argimón, mucha sorpresa, porque uno supone que lo que se quiso hacer es una demostración de representación del país. Lo de Carolina no lo entiendo, en todo caso lo veremos en la bancada el lunes”, expresó.

Andrade cuestionó “los fundamentos” para que Ache fuera designada, pero sostuvo que primero lo discutirá con la bancada de su fuerza política. Así, recordó la causa, que la Justicia aún investiga, sobre la entrega del pasaporte a Sebastián Marset mientras la exjerarca era segunda en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Es cierto que hubo una situación compleja en su momento, en un tema muy delicado, que la Justicia está investigando. Porque, además, lo que pasó es que se vino al Parlamento y se le mintió. Me cuesta entender cuáles son los argumentos para personas que, de alguna manera, estuvieron involucradas en ese proceso, tenerlos en cuenta para responsabilidades de representación”, dijo el senador comunista.

Al ser consultado sobre si votará la venia para que Ache sea designada como embajadora de Portugal, Andrade insistió en que esa decisión “se tiene que discutir en la bancada”.

“No le voy a adelantar a la bancada mi posición sobre este tema, por más que se puede interpretar”, concluyó.