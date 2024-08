“Más que firmar acuerdos, tenemos una oportunidad”: Lustemberg ante planteo de Ojeda

Elecciones 2024

La diputada frenteamplista Cristina Lustemberg, impulsora del proyecto de ley para dar garantías a la primera infancia, infancia y adolescentes, reaccionó a la propuesta del candidato colorado, Andrés Ojeda, sobre firmar entre todos los presidenciables “algún compromiso de cara al próximo gobierno sobre primera infancia”.

Si bien Lustemberg aseguró que le “parecen bien los compromisos”, en diálogo con Montevideo Portal recordó que “el más concreto” para quienes ocupan “responsabilidad en el gobierno” es “hacer cosas”. Así, recordó su proyecto de ley, que el pasado 4 de octubre fue aprobado en Cámara de Diputados con 76 de 86 votos. Asimismo, la diputada destacó el respaldo del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, la vicepresidenta, Beatriz Argimón, y la ministra de Economía, Azucena Arbeleche.

“Más que seguir firmando acuerdos, ahora tenemos una oportunidad: ¿qué es lo que pasa? Que integrantes del sistema político no tienen el coraje de legislar una ley que también comenzó un proceso muy bueno interpartidario”, sostuvo.

Lustemberg considera que promulgar el proyecto de ley es, entonces, una “oportunidad que hay, más que firmar un compromiso en el marco de una campaña electoral”, ya que se busca “generar un marco legislativo que mejore todo lo que es la eficiencia, la coordinación en las políticas de primera infancia” del país.

“Está todo bien con seguir firmando compromisos y decir todos que nos comprometemos con la infancia, pero los indicadores de pobreza han aumentado, justamente concentrados en los hogares donde hay niñas, niños y adolescentes”, dijo la pediatra.

De este modo, señaló que durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio se generaron proyectos “que tuvieron impacto”. En tanto, dijo que “este gobierno ha intentado y ha hecho algunas cosas, pero el resultado es que el Estado tiene que hacer algo diferente”. “Hay que tener el coraje que hoy puede tener el sistema político de tener una ley que genere este impacto diferente”, sostuvo.

Que importante @AndresOjedaOk que todos los candidatos prioricen la primera infancia, como públicamente ya lo ha hecho @OrsiYamandu .

Además de compromisos en lo concreto tenemos que generar acciones, sobre todo cuando se es Gobierno -como hoy es la coalición- por ejemplo HOY en… https://t.co/QYNEjQHaOW — Cristina Lustemberg (@LustembergC) August 6, 2024

Una ley estancada

Consultada sobre por qué el Senado no la aprueba, la diputada reflexionó: “Puede primar que no se dimensione el tema, puede haber una mezquindad política de no dimensionar la gravedad que hay, o porque venga desde una postura de la oposición”.

De todos modos, la médica recordó que el proyecto de ley, que estuvo en la Comisión especial de Población y Desarrollo de Diputados, tuvo discusión con la coalición de gobierno: con el directorio del Partido Nacional, el Ejecutivo del Partido Colorado, con Cabildo Abierto, con el Partido de la Gente.

“El tema de la infancia requiere generosidad política para que se dimensionen las consecuencias que tiene”, aseguró, y agregó: “No puede ser que no dimensionemos que una ley como esta puede cambiar la viabilidad del país.”

El proyecto de Lustemberg, a grandes rasgos, crea un “mecanismo presupuestal que permite ordenar la inversión actual en primera infancia, infancia y adolescencia”, con el fin de “ordenar la inversión actual” y “optimizar lo que es el trabajo de las sectoriales”.

Además, genera una “una estructura diferente”, ya que será desarrollada por un “un gabinete compuesto por personas de varias carteras, generando un nuevo paradigma de la política pública con una estrategia nacional, con indicadores de gestión”.

Lustemberg considera que el proyecto es una “reforma del Estado”. “Entonces, a los burócratas no les gusta que tú mejores la gestión, cada uno quiere seguir haciendo lo que puede desde los lugares. No hay estrategia, no hay asignación presupuestal que tenga el impacto que debe tener”, dijo.

Por eso, dice la pediatra, los expresidentes José Mujica, Julio María Sanguinetti, Tabaré Vázquez, y el actual, Lacalle Pou, “entienden” el proyecto, porque busca que el Estado “sea eficiente”.

Para que el documento de convierta en ley, la Cámara de Senadores deberá aprobarlo. Aún no se definió ninguna fecha para la votación.