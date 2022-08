“Maldito este viejo”: Marset criticó a Mujica y a quienes “hablan sin pruebas”

Política

En la tarde del jueves, el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset entró de lleno en el trato mediático que se hace de su caso. En concreto, se comunicó con el noticiero Telenoche (Canal 4), donde —tal como informáramos— criticó el abordaje sobre su persona.

“No tienen pruebas de nada de lo que dicen. Ahí van a ver mi pasaporte. Tiraron fechas de todos lados. Ninguno le pegó. Están tirando a ver si embocan algo pero no han embocado nada. Si juegan al 5 de Oro o a la Lotería, no van a embocar ninguno tampoco. Están errando lejos”, comentó, algo ofuscado.

“Dejen de hablar tanta cosa de la gente. No respetan nada. No sé cuánto ganan por todo lo que hacen y por salir en la tele, pero está un poquito incómoda para mí, un poquito bastante. Les pido por favor que terminen con eso. Si tienen pruebas de algo, hablen tranquilos. Pero no tienen pruebas de nada de lo que dicen. Ni siquiera tienen en qué fecha fui liberado y cuándo me dieron el pasaporte. No se cansan de hablar, en todos los países, en todas las redes, en todos los canales. Podrido me tienen”, dijo entre otras cosas.

La comunicación provino de un celular cuyo prefijo corresponde a Sudáfrica.

Nuevo audio

En las últimas horas, Montevideo Portal accedió a otro material grabado por el narcotraficante. En estos registros, Marset recoge fragmentos de una entrevista concedida por José Mujica al periodista español Jordi Évole. El reportaje fue realizado en 2014 y, en él, el entonces presidente del Uruguay defendía la legalización de la marihuana.

“Maldito el viejo este, lo pasan en todos los medios, le dieron el Premio Nobel de la Paz [...], legalizó la marihuana en Uruguay...”, apostilla Marset luego de difundir el fragmento de la entrevista.

“Apesta de marihuana en el Uruguay; vas a los a los colegios y ninguno sabe hablar en inglés, pero saben todo de la marihuana: cuál pega más, qué flor es mejor...”, añade.

“Ahí está viejito que quería arrebatar el mercado a los narcotraficantes” y que dice que “lo peor no es la drogadicción, sino los narcotraficantes... como ustedes pueden hacerlo legal”, dice entonces en referencia a Mujica.

Al igual que en la errónea atribución de un Nobel a Mujica, Marset incurre en su discurso en algunas imprecisiones. Por ejemplo, asegura que desde la legalización del cannabis esa droga es fácilmente obtenible “por adolescentes” en cualquier farmacia, y que adquirirla es “tan fácil como comprar una caja de cigarrillos”.

En rigor, la marihuana legal se comercializa en pocas farmacias del país, y su venta no está permitida a menores de edad.

“¿Quieren hacer política? Uruguay, Paraguay, Colombia hagan política entre ustedes, no me metan, yo no tengo que ver con la política, mátense ente ustedes, a mí no me metan en esas cosas”, reclama.

Posteriormente, ataca los recientes dichos del presidente colombiano Gustavo Petro, quien acusó a Marset de ser el autor intelectual del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ejecutado en una playa colombiana.

“No sé con qué derecho se atreve a decir que yo tengo algo que ver con la muerte de Pecci; que diga de dónde saca eso, no tengo nada que ver”, afirma.

“No sé de dónde sacan que soy asesino, que tengo algo que ver con la muerte de Mauricio Schwartzman [empresario paraguayo asesinado en Asunción en setiembre de 2021]. Nada que ver. Yo estaba en Dubái, fui procesado el 10 de setiembre y estaba incomunicado; no hay nada que me vincule con su muerte, pero todo lo que pasa ‘fue Sebastián Marset’. [...] Quiero ver las pruebas de que todo es propiedad de Sebastián Marset. [...] Pero no hay nada a nombre de Sebastián Marset. Dicen que en todo tengo algo que ver, pero no tienen ni una prueba”, insistió, para luego condenar la difusión de imágenes de su pareja e hijos.