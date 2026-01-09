“Maldita perra”: video de agente de Migraciones da nuevos detalles sobre Renee Good

Internacionales

Montevideo Portal

Un video grabado desde el celular del agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que disparó contra una mujer estadounidense en Mineápolis (Minnesota) reveló este viernes nuevos detalles del suceso desde una perspectiva que hasta ahora no se conocía.

El video, avanzado por Alpha News, fue grabado, según confirmó CNN, con el teléfono del agente del ICE que acabó con la vida de Renee Good el pasado miércoles, identificado por varios medios como Jonathan Ross.

La secuencia, de menos de un minuto, muestra desde la perspectiva más cercana posible los instantes previos a los disparos.

Las imágenes empiezan con Ross acercándose al vehículo de Good, que se encontraba cruzado en la carretera para obstaculizar el paso al ICE. “No pasa nada. No estoy enfadada contigo”, le dice ella al agente.

El funcionario graba el auto color bordó de la mujer desde diferentes perspectivas y se encuentra con otra mujer al llegar a la matrícula, identificada como la ahora viuda, Becca Good. Ella misma confirmó en un comunicado que se encontraba allí con su esposa.

“No cambiamos nuestras matrículas cada mañana, para que lo sepas. Esta será la misma matrícula cuando vengas a hablar con nosotras más tarde”, le dijo Becca al agente mientras lo grababa y le insistía en que enseñara su cara. “¿Quieres venir por nosotras? Será mejor que vayas a buscar comida, grandulón”, le reprochó la esposa.

Mientras tanto, otro agente aparece por el otro lado del coche y le pide a Renee Good que baje del vehículo. En este momento empieza a maniobrar para irse y Ross se pone delante de ella para impedirle el paso.

El agente grita sorprendido y abre fuego contra ella.

Tras imágenes movidas por el gesto de Ross se ve el vehículo de la mujer estrellándose contra un poste de la calle. “Maldita perra”, maldijo el uniformado.

El video circuló por redes sociales y reavivó el debate entre los que piensan que el agente actuó para protegerse porque pensó que la mujer lo iba a atropellar con el auto —relato que defiende la administración de Donald Trump— y los que aseguran que solo intentaba escapar, con base en el movimiento de las ruedas del vehículo de Good que, como se ve en otros videos, se dirigen hacia el espacio de la carretera en el que no estaba el agente.

“Mira esto, por difícil que sea. A muchos de ustedes les han dicho que este agente de la ley no fue atropellado por un auto, no estaba siendo acosado y asesinó a una mujer inocente. La realidad es que su vida corría peligro y disparó en defensa propia”, escribió el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, sobre el incidente.

Con información de EFE

Montevideo Portal