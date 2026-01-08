Internacionales

Quién era Renee Good, la estadounidense muerta por el ICE y que una multitud llora

La muerte de la ciudadana estadounidense Renee Nicole Good en Minneapolis, tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) este miércoles, provocó que miles de personas se reunieran en la calle donde perdió la vida para rendirle homenaje; mientras la tensión entre las autoridades de Minnesota y la administración del presidente Donald Trump aumenta debido al rechazo local a la versión gubernamental, que sostiene que el agente implicado actuó en defensa propia.

La muerte de Good impactó a la ciudad que en 2020 sufrió la muerte de George Floyd a manos de un policía en una calle ubicada a menos de una milla de distancia donde ahora la mujer, de 37 años, murió en un hecho que sigue sin esclarecerse.

Despedida entre conmoción, flores e indignación

Con rosas blancas, claveles, candelas, cartas escritas a mano y una cruz de madera, miles de ciudadanos se unieron a los vecinos y familiares de Renee Nicole Good para despedirla en el lugar donde perdió la vida, tras ser impactada por disparos de un agente del ICE, durante un operativo que sigue bajo investigación.

La familia de Good, junto a algunos de sus vecinos, la han descrito como una mujer "amorosa" y "amable". La ahora fallecida vivía en la ciudad junto a su pareja y dejó a un hijo de 6 años, según diversos medios estadounidenses que consigna la agencia EFE.

La víctima era escritora y había obtenido un premio de poesía en la Universidad Old Dominion, en Norfolk, Virginia

Una de las vecinas de Good, entrevistada por el medio local The Minnesota Star Tribune dijo que era querida en la comunidad y, en la conmoción del trágico episodio, pidió a las autoridades la retirada de los agentes del ICE de la ciudad.

Disputa por versión del altercado con el ICE

Una serie de vídeos del momento en el que Good, a bordo de su camioneta Honda Pilot, discute con agentes del ICE se viralizó en redes, los federales le exigen que se baje del vehículo, ella intenta dar marcha y uno de ellos forcejea la puerta, posteriormente un agente que se encontraba al frente dispara en repetidas ocasiones, y el auto se estrella pocos metros adelante contra un poste de luz con la mujer fallecida adentro.

El presidente Trump culpó a Good del suceso, asegurando que era una "revoltosa" y que había alterado el operativo de los agentes. Además, el mandatario aseguró que había atropellado al federal que le disparó, sin embargo ese extremo no se visualiza en ninguno de los videos que se ha compartido del suceso.

???? | ÚLTIMA HORA: Un video captura el tiroteo en el que murió una mujer y en que participó ICE en Minneapolis, Minnesota. pic.twitter.com/vEL346FUTr — News Day Mundo (@NewsDayMundo) January 7, 2026

?? BREAKING: New angle from the ICE involved shooting in Minneapolis shows the woman CLEARLY hitting the agent with her car before he fires at her



A vehicle is a deadly weapon. And she used that deadly weapon against an agent.



Self-defense. pic.twitter.com/kw3SbBzSrP — Nick Sortor (@nicksortor) January 7, 2026

La postura de Trump, que fue respaldada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristie Noem, quien dijo que el agente actuó "en defensa propia" y que se encontraba estable y fuera del hospital, fue rechazada por las autoridades de Minnesota. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, calificó de "basura" la versión de la administración.

“Renee Nicole Good!”



March in NYC chants in solidarity with Minneapolis following the ICE killing of legal observer Renee Nicole Good. Estimated 800-1000 circled 26 Federal Plaza (where ICE operates) before dispersing.



More actions tomorrow at 8am and 9:30am at Foley Square. pic.twitter.com/T8T3oB4FEq — Talia Jane ????? (@taliaotg) January 8, 2026

Escala del conflicto entre autoridades de Minnesota y Trump

La muerte de Good ha traído de vuelta a la palestra la ríspida relación entre el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, excandidato vicepresidencial en 2024, y Trump, quienes han protagonizado una confrontación por la presencia del ICE en el estado, lo cual el gobernador ha calificado como un "acto de guerra" en meses pasados.

La tensión se ha profundizado por la política de Trump hacia la comunidad somalí, la más numerosa en el estado con cerca de 84.000 personas, la mayoría de ellas ciudadanos o residentes legales.

El gobierno federal ha eliminado protecciones como el Estatus de Protección Temporal para somalíes y ha vinculado a la comunidad con investigaciones de fraude, acusaciones que Walz rechazó como “viles” y discriminatorias, defendiendo que estas medidas estigmatizan a poblaciones enteras.

Walz también ha denunciado públicamente las operaciones federales como un "espectáculo mediático" y ha pedido respeto por las jurisdicciones locales, mientras que Trump ha aumentado su retórica sobre el estado y su liderazgo, responsabilizándolo de problemas de inmigración y fraude.

Entre el último semestre de 2025 y enero presente, el ICE ha desplegado a más de 2.000 agentes en Minnesota y reportado más de 400 arrestos, de acuerdo con datos oficiales.

Un estado en alerta

Ayer, Walz declaró una emergencia y pidió a su Guardia Nacional “estar listos” para afrontar “la agitación civil” al recordar el verano de 2020, cuando en plena pandemia hubo protestas masivas contra la brutalidad policíaca tras la muerte a manos de la policía del afroamericano George Floyd en Minneapolis, misma ciudad en la que el ICE mató ahora a Renee Good.

“Hemos activado el Centro de Operaciones de Emergencia Estatal, el liderazgo de la patrulla estatal de la Guardia Nacional está conectada con el Departamento de Policía de Minneapolis”, expresó el gobernante en una rueda de prensa.

El mandatario estatal notificó de estas acciones ante el incremento de manifestaciones tras la muerte de la mujer, a quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó momentos antes de ser una “agitadora profesional” por “agresivamente atropellar a un oficial del ICE” que disparó “en defensa propia”.

Pero el gobernador calificó el hecho de “innecesario” y “prevenible”, al señalar que el estado afronta una “situación caótica causada por el mayor despliegue en la historia estadounidense de agentes federales sin comunicación con los locales”.

“Quiero ser muy cuidadoso aquí porque Donald Trump hará todo esto acerca de mí. Él hará que esto sea sobre política. Esto es sobre seguridad pública y normalidad”, indicó.

A pesar del “enojo”, el gobernador urgió a los manifestantes a protestar de forma pacífica y “no morder el anzuelo” del gobierno federal, para evitar un escenario como el de 2020, cuando también gobernaba Trump.

El funcionario no aclaró bajo qué escenario activaría la Guardia Nacional o la Patrulla Estatal, pero prometió que estos elementos estarían ahí para “proteger” a la población y sus “derechos constitucionales”.

“Tenemos cerca de 7.500 tropas en nuestros sitios de entrenamiento a lo largo del estado. Lo que sucede es que le das a la Guardia Nacional una orden de advertencia, lo que es un aviso de que algo podría ocurrir”, acotó.

El gobernador ha cuestionado el argumento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de que los agentes dispararon a la mujer, a la que acusó de “terrorismo interno”, como un acto de defensa propia durante una protesta contra las crecientes redadas migratorias en Minnesota.