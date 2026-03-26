Política

“La montaña parió un ratón”: las respuestas de la oposición al plan de seguridad de Negro

Montevideo Portal

El gobierno presentó en la mañana de este jueves el Plan Nacional de Seguridad y dirigentes de la oposición salieron al cruce y criticaron el proyecto.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, convocó un Consejo de Ministros para este jueves. Allí presentó el plan al gabinete y, posteriormente, brindó una conferencia de prensa.

El documento prevé la articulación de capacidades de prevención, control, protección de víctimas, acceso a la justicia, investigación y sanción penal. “Su criterio de conducción es claro: coordinar mejor, intervenir donde más importa y sostener lo que funciona, corrigiendo a tiempo lo que no, con seguimiento periódico y rendición de cuentas”, indica el texto.

El plan se organiza sobre esa base en siete ejes estratégicos “complementarios”, pero con “objetivos específicos que se refuerzan entre sí”.

Ante esta presentación, legisladores de la oposición cuestionaron el plan. El senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry, quien en las próximas semanas interpelará en el Parlamento al ministro del Interior, Carlos Negro, aseguró: “El Plan de Seguridad presentado hoy identifica los problemas y los diagnostica, lo que es bueno. Pero no los enfrenta”.

Además, agregó que el país no tiene un problema en diagnosticar, sino que “está fallando por falta de decisión”.

“Mientras el documento habla de coordinación y gobernanza, el crimen organizado avanza, ocupa territorios y opera desde las cárceles. En el plan no hay metas, no hay plazos, no hay responsables. Y, cuando en seguridad no hay responsables, no hay ejecución ni resultados”, agregó.

Por su parte, el colorado Andrés Ojeda afirmó en rueda de prensa que su primera reacción fue que “la montaña parió un ratón”, ya que “cuesta encontrar algo nuevo” en la planificación del Ministerio del Interior.

En la misma línea, mencionó que las propuestas dentro del documento son “cosas que se vienen haciendo”.

“No se están creando nuevos cargos policiales. La promesa de los 2000 policías nuevos no está; hay 1200 vacantes que se van a llenar”, dijo. El plan tiene “carácter panfletario”, sentenció.

Por su parte, el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala analizó que la presentación del gobierno “no trae nada nuevo, al menos relevante”.

“La enorme expectativa que se generó termina en una gran frustración. Una vez más, oímos hablar del INR, las armas, las motos, la flagrancia y la suspensión condicional del proceso”, escribió.

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