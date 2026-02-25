Política

“Increíble que no sea prioridad para Orsi”: funcionarios del Mides por atrasos salariales

Montevideo Portal

El Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga) denunció nuevamente una “precarización” por parte del gobierno, dado que no se garantizan “salarios y políticas públicas dignas”.

En este marco, la asamblea de Tercerizados resolvió que, a partir de las 00:00 de este viernes 27, se implementará “una medida de fuerza de carácter indefinido” hasta que se regularice la totalidad de los salarios adecuados.

“Desde Sutiga observamos con extrema preocupación que la inestabilidad laboral y la incertidumbre generada por los atrasos del Ministerio de Desarrollo Social [Mides] y las organizaciones de la sociedad civil [OSC] bajo su órbita persisten mes a mes, convirtiéndose en un problema crónico que el Estado no termina de resolver”, reza un comunicado difundido este miércoles por el gremio de trabajadores tercerizados de dicha cartera.

A fines de enero, el sindicato había denunciado atrasos en el pago de sueldos, salario vacacional, aguinaldo y “otras liquidaciones”.

Los funcionarios ya habían reclamado que el anuncio realizado por la cartera el pasado 3 de diciembre “como una solución definitiva que hasta ahora no lo ha sido”; ahora critican que, lejos de solucionar el problema, el instrumento “ha terminado bloqueando las partidas salariales” en el Tribunal de Cuentas. El préstamo “no está concebido para operaciones de esta magnitud”, por lo que “muchas OSC enfrentan serias dificultades” para acceder a él, señalaron.

“Queda claro que esta no es una solución definitiva”, increparon los trabajadores tercerizados.

Así, desde Sutiga defendieron que son los que hacen posible “la atención a las poblaciones más vulnerables” en refugios nocturnos y de 24 horas, así como también en servicios de atención en violencia basada en género, entre otros centros de atención. “Cuando no se garantizan nuestros salarios, no solo se vulneran derechos laborales básicos: se debilita el trabajo en territorio y se pone en riesgo la intervención social en cada uno de estos dispositivos”, alertó el sindicato.

El gremio añadió que han acercado “infinidad” de soluciones “de fondo” a la problemática, pero todas han sido ignoradas.

“A esta altura, nos resulta repetitivo redactar una y otra vez el mismo comunicado. Nos parece increíble que la crisis de este modelo no sea una prioridad para el gobierno de Yamandú Orsi ni para Gonzalo Civila [titular del Mides]. Su preocupación parece centrarse únicamente en las cifras de personas alojadas en lugares sin condiciones mínimas para un trabajo saludable que realmente impacte en las trayectorias de quienes más lo necesitan”, sentenciaron los trabajadores.

Por todo esto, en el marco de las resoluciones adoptadas por el colectivo de trabajadores, se decidió implementar “una medida de fuerza de carácter indefinido hasta tanto se regularice la totalidad de los salarios adecuados”.

Consultado al respecto, Diego Andrada, secretario de Tercerizados del gremio, dijo a Montevideo Portal que esto implica que ciertas medidas no serán levantadas, “sobre todo en los que todavía no cobraron”.

“Pueden ser paros, pueden ser cuestiones de comunicación con el Mides, pueden ser cuestiones de no aceptar cupos o nuevos ingresos. Depende de cada núcleo y de cada realidad”, sintetizó el dirigente sindical.

Finalmente, en el comunicado el Sutiga exige el pago “inmediato” de los salarios y soluciones “estructurales que pongan fin a esta precariedad crónica”. “Trabajar sin cobrar también es una forma de violencia”, concluye el texto.

