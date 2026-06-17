“Inaceptable”: gobernador de Santiago de Chile repudia vandalización de estatua de Artigas

En las últimas horas, una estatua de José Gervasio Artigas situada en la ciudad de Santiago de Chile sufrió un grave episodio de vandalismo.

El hecho fue denunciado públicamente por Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana de Chile, distrito que, además de la ciudad capital, incluye varias zonas aledañas a esta.

"Estamos ahora en el bandejón central de la Alameda, muy cerca de la Torre Entel, y esto que está acá es el monumento a José Artigas, padre de la patria de Uruguay”, relató Orrego.

“Eso que ven ahí son las manos que le sacaron el día de ayer, intentaron derribar la estatua y también la vandalizaron”, lamentó.

“Esto es inaceptable. Tenemos que terminar con estos vándalos que destruyen la ciudad que nos pertenece a todos”, aseguró.

Posteriormente, el gobernante trasandino recordó que la normativa de su país preé castigos para tales actos.

“Tiene penas de cárcel y tiene multas, que pueden ser muy significativas”, dijo Orregó, quien consideró que “lo importante es que podamos identificar a estos vándalos, llevarlos a los tribunales y sancionarlos. Ese es el desafío: identificar, juzgar y sancionar. De lo contrario, cualquier pena que tengamos en el papel, literalmente va a ser humo”, concluyó.

En nuestro país, los ataques contra monumentos son frecuentes, y a menudo motivados por el intento de robo de bronce.

En lo que va del año, los amigos de lo ajeno se llevaron el monumento al Peón Rural, el busto de Pierre de Coubertin y el de José Pedro Varela.