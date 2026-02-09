Policiales

Con mucho músculo: ladrones se llevaron entero un monumento a José Pedro Varela

Los vecinos del barrio Cinco Esquinas de la ciudad de Pando amanecieron el domingo con una desagradable sorpresa: amigos de lo ajeno habían hecho de las suyas.

L igual que en la mayor parte del país, en la ciudad canaria los robos no son una rareza, pero este resultó insólito debido a la naturaleza del botín: un pesado busto de bronce de José Pedro Varela, padre de la escuela pública uruguaya.

Según informara el medio local El Megáfono, la pieza está hecha íntegramente de bronce, por lo que su valor económico es considerable. Además, el peso de la escultura permite inferir que el robo fue obra de más de una persona.

El busto fue instalado sobre su pilastra por el Rotary Club de Pando, y formaba parte del paisaje del barrio desde el año 1969.