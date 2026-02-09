Con mucho músculo: ladrones se llevaron entero un monumento a José Pedro Varela

Los vecinos del barrio Cinco Esquinas de la ciudad de Pando amanecieron el domingo con una desagradable sorpresa: amigos de lo ajeno habían hecho de las suyas.
L igual que en la mayor parte del país, en la ciudad canaria los robos no son una rareza, pero este resultó insólito debido a la naturaleza del botín: un pesado busto de bronce de José Pedro Varela, padre de la escuela pública uruguaya.
Según informara el medio local El Megáfono, la pieza está hecha íntegramente de bronce, por lo que su valor económico es considerable. Además, el peso de la escultura permite inferir que el robo fue obra de más de una persona.
El busto fue instalado sobre su pilastra por el Rotary Club de Pando, y formaba parte del paisaje del barrio desde el año 1969.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]