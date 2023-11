“Hay buenos venezolanos y hay otros que estaban en el piquete”, reparó Antía sobre obreros

Política

Montevideo Portal

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, se refirió a sus críticas hacia una medida obrera del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) en la remodelación del puente de La Barra, la que implicó que se impidiera el paso de camiones con hormigón.

“Los camiones salieron de Rocha y los pararon en la entrada del puente”, sostuvo este viernes en conversación con Subrayado. Ante la pregunta de si los trabajadores eran venezolanos, el intendente nacionalista respondió: “Eran venezolanos, me dijeron. Vienen a trabajar acá, les damos trabajo y todavía arman un piquete. Eso no me gustó nada”.

Estas declaraciones generaron reacciones de distintos lados del espectro político: tanto miembros de la oposición como de la propia coalición de gobierno —principalmente el Partido Colorado— tildaron de “xenófobas” los dichos del intendente.

Así, en la noche del viernes, el jerarca comunal volvió a referirse sobre el tema. “Hay buenos venezolanos y hay otros que estaban en el piquete. Por supuesto que Uruguay fue muy generoso con los venezolanos. Ahora, se vinieron para acá porque allá no podían hacer ningún tipo de manifestación”, sostuvo en rueda de prensa.

A su vez, criticó al senador frenteamplista Óscar Andrade, quien fue uno de los que calificó al intendente de “xenófobo”.

“No me extraña”, dijo el jerarca maldonadense en respuesta al legislador, y continuó: “Porque él es comunista y los comunistas han hecho las peores persecuciones en la historia de la humanidad”.

Finalmente, Antía lamentó que el foco de la discusión se haya centrado en torno a su comentario sobre los obreros venezolanos y no las diversas obras estancadas a raíz de manifestaciones sindicales.

“Lo que importó fue el tema ese del venezolano, pero nadie hizo un comentario que durante 15 días se trancó el desarrollo de la obra del puente La Barra que es fundamental para el departamento; que durante 15 días se trancó la construcción de viviendas para la reubicación del asentamiento Kennedy y ahora no vamos a llegar con 30 o 40 viviendas para fin de año (que pensábamos llegar); hoy se están debiendo 25 camiones de hormigón para seguir avanzando en las viviendas, y se trancó las obras de veredas en todo el depto. De eso nadie habla, solamente habla de un piquete que quisieron hacer unos funcionarios venezolanos”, enfatizó Antía.

Montevideo Portal