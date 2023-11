“Xenofobia” e incentivo al odio: las reacciones tras dichos de Antía sobre venezolanos

Política

El senador del Partido Comunista y exdirigente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) Óscar Andrade salió al cruce de las declaraciones realizadas por el intendente de Maldonado, Enrique Antía, quien cuestionó a trabajadores de origen venezolano.

Antía se refirió a una medida sindical, en el marco del conflicto existente en la rama del hormigón, que implicó se impidiera el paso de camiones con ese material para la remodelación del puente de La Barra que se está llevando adelante.

“Ayer, por ejemplo, fueron dos camiones de hormigón y no los dejaron volcar el hormigón, que se habrá echado a perder. Los camiones salieron de Rocha y los pararon en la entrada del puente. Eran venezolanos, me dijeron. Vienen a trabajar acá, les damos trabajo y todavía arman un piquete. Eso no me gustó nada”, dijo Antía al ser consultado.

En respuesta, Andrade escribió en su cuenta de X (ex Twitter): “La xenofobia es una peste que no hay que dejar se expanda, da mucha vergüenza”.

Por su parte, la exvicecanciller Carolina Ache también criticó los dichos del jerarca que encabeza la Intendencia de Maldonado.

“Uruguay ha sido y es un país de inmigrantes, estos tienen los mismos derechos que los nacionales y eso es algo que nos define y prestigia como nación. Lamento este tipo de comentarios”, apuntó Ache.

Antía también fue cuestionado por la diputada del Movimiento de Participación Popular (MPP) Margarita Libschitz; el coordinador de la Cámara Venezolano Uruguaya de Empresarios, Emprendedores y Profesionales (Cavenuy), Ángel Arellano; y por la asesora en comunicación de la intendenta de Montevideo Carolina Cosse, Ana de Rogatis; además de decenas de usuarios de la red social X.

“Destila odio cuando son trabajadores. Cuando los migrantes tienen plata (aunque desconozca su procedencia), los aplaude de pie”, apuntó Libschitz, mientras que De Rogatis señaló: “‘Señor’ intendente, le quedó un poco reflexión esa xenofobia”.

Reacción partidaria

A su vez, la Comisión de Asuntos Migratorios del Partido Colorado emitió un comunicado en el que calificó de “desafortunadas” y expresó su “más enfático rechazo” a las declaraciones de Antía.

“La Comisión expresa su más enfático rechazo a dichas declaraciones que intentan minimizar el reclamo laboral de un grupo de trabajadores por su nacionalidad. Las mismas incentivan al odio y xenofobia a ciudadanos que, escapando de forma forzada de su país de origen, Venezuela, por las conocidas circunstancias de este país atraviesa al vivir bajo un régimen totalitario, sin Estado de derecho, sin garantías constitucionales y carente de libertad, llegan al Uruguay enriqueciéndolo. Esperamos la debida reflexión del intendente”, señala el comunicado.

