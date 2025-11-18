“Hacen política con cárceles”: Martinelli criticó a Negro y Caggiani por atentado en INR

Política

Montevideo Portal

Nicolás Martinelli, exministro del Interior, criticó al actual titular de la cartera, Carlos Negro, y al senador del Frente Amplio Daniel Caggiani por el atentado contra el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), ocurrido el pasado domingo 16 de noviembre.

El actual senador blanco recordó el ataque ocurrido en diciembre del año pasado —es decir, la anterior administración—, cuando Luis Mendoza estaba al frente del instituto. “En aquel momento, nadie de la oposición —hoy gobierno— se solidarizó con Mendoza. Nadie dijo que ese ataque era ‘una reacción al encarcelamiento de líderes criminales’ ni que demostraba que ‘las cárceles estaban controladas por las bandas’. Nada de eso. Al revés: salieron a criticar la gestión”, escribió Martinelli en X.

Así, el exministro criticó que Negro “sostiene exactamente eso para explicar” el atentado ocurrido días atrás.

Martinelli listó una serie de hechos, en su mayoría vinculados a los hermanos Fernández Albín, que el exfiscal de Homicidios “omitió”. Aludió, pues, a tres operativos realizados entre setiembre y noviembre del año pasado, donde se incautaron (en total) 1.610 kg de cocaína y 1.100 kg de pasta base; a estos se le suma otro más que logró la pesquisa de 2.000 kg de cocaína y que, si bien culminó en agosto de este año, “se originó en investigaciones del 2024”, recriminó el senador.

“Con estos datos, sugerir que ‘antes no había control en las cárceles’ o que ‘no se encarcelaba a líderes criminales’ es una falta de respeto enorme al trabajo de toda la Policía. Y si la teoría del ministro es que el atentado actual se explica por el encarcelamiento de líderes criminales… Entonces, con la misma lógica, el atentado de 2024 también debería explicarse así”, argumentó Martinelli.

Por su parte, el exministro del Interior ironizó con los dichos de Caggiani por el caso Cardama, luego de que criticara al diputado blanco Gabriel Gianoli: “Sabe de barcos lo que yo sé de física cuántica”, comentó con sorna Caggiani.

“El senador Caggiani —que sabe de seguridad lo mismo que yo de física cuántica— habla de ‘falta de personal y poco control’ durante los últimos cinco años”, disparó Martinelli.

El senador nacionalista subrayó la gestión del gobierno de Luis Lacalle Pou en materia carcelaria gracias a “planificación y trabajo”. Destacó la construcción del nuevo hospital en Santiago Vázquez, la participación del Ministerio de Desarrollo Social y que se generara “más educación, más trabajo y más programas de adicciones”, entre otros factores. “La lista es tan larga que da para un libro. Y de hecho, estoy terminando uno. Como prometí en el Senado, el ministro Negro lo va a recibir. Y Caggiani también”, tuiteó el legislador blanco.

“Lo mínimo que uno espera en debates de seguridad es honestidad con los datos. Si para explicar el atentado de hoy inventan causas que no reconocieron en 2024, no están analizando la realidad: están haciendo política con las cárceles. Y eso sí que es inseguro”, finalizó el exministro del Interior.

Montevideo Portal