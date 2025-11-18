Política

“No deja de sorprender”: qué dijo Ana Juanche tras el atentado contra la sede del INR

Montevideo Portal

La directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, brindó una pequeña rueda de prensa en el departamento de Florida en la cual se refirió al atentado hacia el INR perpetrado este domingo.

“Vamos sobrellevándola; son los días posteriores”, afirmó la jerarca en declaraciones recogidas por CW33 La Nueva Radio Florida. “Ayer el ministro dio una conferencia de prensa y estamos esperando los resultados de la investigación”, adelantó.

En esta línea, señaló que el proceso avanza con rapidez: “Estamos cerca”, afirmó. Consultada si el ataque la tomó por sorpresa, destacó: “Siempre estamos alertas, pero no deja de sorprender”, reconoció.

“Uno espera que estas cosas no sucedan en el país”, sentenció.

La directora del INR ha sido objeto en el pasado de amenazas vinculadas a medidas de control dentro del sistema penitenciario, y según fuentes policiales la hipótesis principal apunta a un intento de amedrentamiento.

El atentado generó una condena política transversal. La vicepresidenta Carolina Cosse calificó lo ocurrido como “una amenaza cobarde” y sostuvo que “cuando la delincuencia se siente perseguida, responde con violencia”, en tanto que el intendente capitalino, Mario Bergara, expresó su solidaridad y señaló que “el sistema carcelario es uno de los mayores desafíos del país”.

También se pronunciaron ministros, legisladores de distintos partidos, la Institución Nacional de Derechos Humanos, y el sindicato de la Guardia Republicana, que afirmó que ataques de este tipo “no solo atentan contra una institución, sino contra todos los uruguayos”.

Las autoridades reiteraron que el episodio es de máxima prioridad. “Iremos hasta las últimas consecuencias para dar con los culpables intelectuales y materiales de este hecho”, sostuvo Carlos Negro, ministro del Interior.

