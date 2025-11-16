Policiales

Dispararon fachada del INR y dejaron una carta en la puerta: “La próxima va pa tu auto”

Montevideo Portal

El Ministerio del Interior informó que en la madrugada de este domingo la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación fue agredida mediante disparos de arma de fuego.

Según señalaron, la Policía Nacional lleva a cabo la investigación para esclarecer los hechos, ocurridos sobre las 2:15 en la fachada de Cerro Largo y Andes.

El caso está a cargo de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, a través de la Dirección General de Información e Inteligencia, con el apoyo de diferentes unidades.

Además, se informó que no hubo personas lesionadas, y están dispuestas las medidas de seguridad correspondientes.

En tanto, el periodista Gabriel Pereyra, informó que el ataque estuvo acompañado de un mensaje amenazante: “Ojo por ojo. La próxima va pa tu auto con tu familia adentro”, sostiene el mensaje, que ingresó a través de una ventana al INR envuelto en una piedra”.

Según detalló el periodista, la hipótesis principal es que se trata de una amenaza dirigida hacia Ana Juanche, directora del Instituto.

Montevideo Portal