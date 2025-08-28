Política

“Ganaron mintiendo” y “estafa”: oposición por dichos de Vallcorba sobre programa del FA

Dirigentes de la oposición criticaron los dichos de Martín Vallcorba, subsecretario de Economía y Finanzas, que admitió en diálogo con militantes en el Comité de Base Vanguardia que el programa del Frente Amplio (FA) es “impagable” y que este gobierno “no va a estar en condiciones de cumplirlo”, según informó Búsqueda.

En rueda de prensa, el senador blanco Martín Lema dijo que el “el gobierno hizo toda una ficción, una puesta en escena sobre 63 metas”, y la declaración de Vallcorba “es una confesión de que ganaron mintiendo”.

“Acá se mintió. Por parte del FA se mintió para ganar las elecciones. Es un episodio muy triste”, aseguró.

Álvaro Delgado, presidente del directorio del Partido Nacional, escribió en la red social X: “El ‘Sabremos Cumplir’ se quedó en el eslogan…”.

El senador colorado Robert Silva aseguró que durante la campaña advirtieron “que el Frente Amplio prometía castillos terrenales imposibles de construir”. “Ahora, siendo gobierno, lo admiten sin tapujos. ¿El presidente Orsi estaba al tanto de esto?”, cuestionó.

“El acto de sincericidio de Vallcorba es sumamente grave”, afirmó por su parte el diputado colorado Conrado Rodríguez.

“Reconocer que ya se sabía de antemano cuando se votó el programa de gobierno del FA que no se podía cumplir termina siendo una verdadera estafa al electorado”, agregó.

Felipe Shipani, también diputado del Partido Colorado, calificó el hecho como “demagogia con todas las letras” y dijo que Vallcorba “lo dijo sin anestesia”: “Lo sabían, pero igual lo vendieron en campaña”.

El diputado blanco Pablo Abdala aseveró que “las afirmaciones del subsecretario Vallcorba son muy francas, pero revisten enorme gravedad”.

“Son la confesión de que resolvieron ganar a cualquier precio, y no escatimaron a la hora de proponer y prometer. Si el programa era impagable y no se puede cumplir, no importa. Si eso ya era así con la información que se tenía en la campaña, da igual. El fin justifica los medios. Lo que cuenta es inducir (engañar?) a los votantes. Lo demás, es lo de menos. Alguna excusa encontraremos (por ejemplo, echarle la culpa al gobierno anterior)”, sentenció.

