Política

¿Se puede cumplir con el programa del FA? Lo que respondió Oddone tras dichos de Vallcorba

Montevideo Portal

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, brindó una conferencia de prensa este miércoles en la que entró en detalles respecto al proyecto de Ley de Presupuesto, que será presentado al Parlamento el próximo domingo 31 de agosto.

Al terminar, comenzó el espacio de preguntas y allí fue consultado respecto a los dichos de su viceministro, Martín Vallcorba, días atrás, quien sostuvo que el programa del Frente Amplio es “impagable”.

“Cuando se votó el programa del congreso, ya sabíamos que si pensábamos que era para un período de gobierno, estábamos razonando mal. Porque es impagable, es imposible de pagar. ¿Es una buena orientación de hacia dónde tenemos que ir? Sí, pero no se puede hacer”, sostuvo el subsecretario del MEF el pasado lunes, durante el Día del Comité de Base de la coalición de izquierdas.

Sin embargo, el secretario de Estado esquivó contestar directamente a la pregunta del periodista: “Esta es una conferencia sobre el presupuesto, no sobre acontecimientos de la discusión política”, comenzó Oddone.

Así, aseveró que el proyecto “está orientado a cumplir, con el marco de las restricciones fiscales, las prioridades de gobierno” que fueron definidas en Colonia y que “por supuesto están amparadas” en el programa del gobierno del FA.

“Los partidos políticos tienen programas de lineamientos, ideas que enmarcan una orientación estratégica del gobierno y que, a la hora de gobernar, están amparadas en anclas de iniciativas y prioridades que fueron las 63 medidas”.

Por tanto, en lo que respecta a este presupuesto quinquenal, “el ancla son las 63 medidas”, concluyó, sin brindar más detalle acerca de los dichos de Vallcorba.

Montevideo Portal