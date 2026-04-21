“Fue desesperante”: el testimonio de madre que presenció incidente con arma en un liceo

Un episodio de tensión se produjo ayer en el liceo nº 1 de Barros Blancos. Tal como informamos, un estudiante ingresó con una pistola de gas cuyo aspecto era similar al de un arma de fuego.

Durante una discusión con otro alumno, el portador del arma la esgrimió y golpeó con ella a su oponente. La situación fue presenciada por estudiantes y por padres que estaban en el liceo para una reunión, y de inmediato hubo reacciones.

Silvana Fleitas, madre de un estudiante, contó al medio pandense El Megáfono que el hecho ocurrió en el marco de una reunión autoconvocada por padres ante reiteradas situaciones de amenazas. “Era una reunión que organizamos los padres. Estaban la directora y el subdirector, pero no obtuvimos muchas explicaciones ni soluciones claras. Los chiquilines siguen perdiendo días de clase”, expresó.

Durante la instancia, las familias plantearon medidas vinculadas a la seguridad, entre ellas la instalación de cámaras y mayores controles de ingreso. “Si uno sabe que su hijo no lleva nada indebido, no debería haber problema en revisar mochilas. Queremos prevenir”, sostuvo.

Según el relato, el momento de mayor tensión se produjo al final del encuentro. “Entraron varios chiquilines diciendo ‘está con el arma’. Salimos y vimos a dos jóvenes muy cerca de un niño. Cuando confirmamos que tenía un arma, varios padres actuamos para detenerlo”, indicó.

Siempre de acuerdo con la versión de Fleitas, el adolescente —también estudiante del liceo— intentó retirarse, pero fue retenido por adultos presentes, quienes lograron quitarle el objeto. “No sabíamos exactamente qué tipo de arma era en ese momento, pero era un arma. No podíamos dejarlo ir”, afirmó.

Fleitas cuestionó la respuesta de las autoridades del centro durante el incidente. “La directora pedía que no lo tocaran, pero la situación era muy grave. Era un menor con un arma, con todo el contexto de amenazas que estamos viviendo”, señaló.

Asimismo, relató dificultades para comunicarse con los servicios de emergencia. “Llamé al 911 y no me atendían. Fue desesperante. Tuvimos que mandar a buscar a la Policía personalmente”, indicó.

El episodio, que, según precisó, ocurrió a las 13:02, generó impacto en la comunidad educativa. “Fue un caos. No solo por el chiquilín que tenía el arma, sino por todos los demás estudiantes que estaban ahí”, agregó.

La madre confirmó que el joven involucrado es alumno del centro y señaló que, tras lo ocurrido, varios padres se presentaron en una seccional policial para radicar denuncias.

En ese marco, subrayó la necesidad de una respuesta colectiva. “Una sola denuncia no alcanza. Somos muchos padres preocupados, cada uno por su hijo y por los demás también”.

Finalmente, convocó a otras familias a involucrarse en la situación. “Tenemos que estar unidos y presentes. Esto no puede seguir pasando”, concluyó.