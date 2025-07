¿Fossati y Mota a la Inddhh?: Parlamento pospone designaciones ante apoyos divididos

Política

La Asamblea General trata este miércoles las designaciones para las nuevas autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh).

Los postulados son la exdefensora pública Luz Dupétit, la jueza Mariana Mota y la exfiscal Gabriela Fossati. Para aprobarse cada postulación, se necesita mayoría especial de dos tercios.

Sin embargo, esto no podrá decidirse en esta jornada, ante falta de acuerdos. En particular, los nombres de Fossati y Mota, las personas más mediáticas en el trío postulado, no cuentan con los apoyos correspondientes.

El Frente Amplio (FA) parece ser el único partido que tiene definido su apoyo a Mota. Fuentes de la bancada del Partido Nacional dijeron a Montevideo Portal que los blancos no apoyarán ni a la jueza ni a Fossati.

En contrapartida, desde el Partido Colorado señalaron a Montevideo Portal que no hay acuerdos al respecto de apoyar a ninguna de las dos, pero desde el sector UNIR, liderado por el senador Andrés Ojeda, piensan a apoyar a la exfiscal, que en 2024 manifestó su apoyo por el entonces candidato presidencial colorado.

Ante este escenario incierto, la votación de hoy no llegó a confirmar ninguna de las candidaturas. En efecto, en la primera votación de la sesión de este miércoles, Fossati tuvo 12 votos, Mota 64, y hubo 41 legisladores que votaron en blanco. En la segunda votación, Fossati tuvo los mismos votos, mientras que Mota tuvo 63; hubo 38 votos en blanco.

Por lo tanto, el tema volverá a tratarse el próximo 15 de julio, en esa ocasión con un requisito de mayoría simple.

