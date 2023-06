“Esconden información” y “olor a podrido”: el FA contra Bustillo y Heber por caso Marset

Política

Los senadores del Frente Amplio (FA) volvieron este lunes a apunar contra el canciller, Francisco Bustillo, y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset.

Las críticas de la oposición llegaron tras declaraciones que brindó la exvicecanciller Carolina Ache en el programa Desayunos informales de Canal 12, donde afirmó que las autoridades manejaban información sobre el narcotraficante cuando fueron interpeladas en agosto de 2022 en el Parlamento.

El senador del Frente Amplio en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, José Carlos Mahía, dijo a Montevideo Portal que “el Gobierno le mintió al Senado de la República”. “Según dijo Ache, todos estaban al tanto de quién era el narcotraficante Marset al momento de la interpelación, y el canciller Bustillo dijo exactamente lo contrario durante la interpelación”.

“La subsecretaria ubica también responsabilidades en el ministro Heber y en el viceministro [del Interior, Guillermo] Maciel. Todos estaban durante la interpelación y la prepararon con la decisión política de esconder información sobre un caso que comprometió la imagen de país. La pregunta es, si después de los dichos de la exsubsecretaria, sigue sin pasar nada en este Gobierno respecto a este asunto”, agregó Mahía.

El senador de Asamblea Uruguay dijo que el tema será incluido dentro del orden del día para la visita del miércoles de Bustillo a Comisión del Senado.

“Lo grave es que a sabiendas se haya ido a no decir la verdad al Senado. Y que el presidente Luis Lacalle Pou haya cortado por el lado más fino, el lado del Partido Colorado en Cancillería”, finalizó Mahía.

Ache renunció en diciembre del año pasado a la subsecretaría de Relaciones Exteriores, en medio de una pérdida de respaldo político de su sector, Ciudadanos.

En la entrevista, Ache se refirió a la interpelación y a los chats de WhatsApp que mantuvo en noviembre de 2021 con el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, donde el jerarca le señaló la peligrosidad del delincuente.

“Yo en ningún momento dije yo no sabía quién era Marset. No soy yo la que lo digo [lo dijo Bustillo], y todos, los cuatro, y todas la personas que estuvieron en esa reunión, tenían cocimiento cabal de la totalidad de los WhatsApp entre Maciel y yo. Al momento de la interpelación, todos tenían conocimiento de esos mensajes”, apuntó.

“Cuando dije que no me dio detalles, me refería a lo que acababa de decir, que hablaba de una investigación, ¿y por qué no se dijo? La interpelación es a los ministros, las líneas de la investigación no las fijé yo y tenía que tener lealtad hacia mis superiores. Yo no lo digo, después vuelve la palabra a los interpelados, que lo sabían y lo podían haber agregado, fue un tema de lealtad”, agregó.

Los senadores del Movimiento de Participación Popular (MPP) Alejandro Sánchez y Daniel Caggiani también salieron al cruce del Gobierno.

“La exsubsecretaria confirma que los ministros Heber y Bustillo mintieron en el Senado. Se confirma lo que denunciamos. Sabían que Marset era un narcotraficante pesado e interpretaron la norma para favorecerlo. ¿Qué va a hacer el presidente ahora? ¡Había terrible olor a podrido!”, sostuvo Caggiani a través de su cuenta de Twitter.

Mintió el Presidente.

Mintió el Ministro Heber.

