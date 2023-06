Ache sobre el chat en el que Maciel advierte sobre Marset: “Es muy raro ese mensaje”

Política

La exsubsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores Carolina Ache Batlle se refirió este lunes a la polémica que surgió en relación con la entrega del pasaporte oficial al narco Sebastián Marset que desembocó en su renuncia al cargo luego de que Ciudadanos le quitara el respaldo por haber entendido que omitió información cuando los ministros del Interior y Relaciones Exteriores fueron interpelados.

Entrevistada en Desayunos informales de Canal 12 explicó que dio un paso al costado por una situación política y que lo hizo con el respaldo del presidente Luis Lacalle Pou y del secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti.

“Hubo un tema netamente político, yo decido dar un paso al costado para descomprimir una situación que se había generado por esa deliberación de mi sector por lealtad al gobierno que integraba”, dijo, y agregó que hablar en ese entonces no era “lo más indicado”, aunque fue un momento “duro”.

“No lo voy a negar, y también el hecho de no haber salido a dar una versión propia abonó que se instalaran muchas cosas que no son ciertas, relatos que no son ciertos, que por alguna razón a mucha gente le quedó cómodo. Entonces, me parecía que en algún momento, quizás cuando bajara un poco la espuma, era bueno que se conozca mi versión”, justificó.

Luego, sobre los chats con el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, en noviembre y su declaración en la interpelación, Ache aseguró que las capturas de pantalla fueron entregadas por ella misma a la Justicia y que no fue una “filtración” ni un hackeo a su celular. Contó que las puso a disposición de Francisco Bustillo para que colaborara con la Justicia y posteriormente el Frente Amplio hizo un amparo ante la Justicia para acceder a esa información.

“Fue una decisión que tomé yo porque quise hacer lo correcto y colaborar con la Justicia, no sé cuántas personas lo hubiesen hecho o si todo el mundo estaba de acuerdo con eso”, afirmó.

En segundo lugar, aseguró que ella “no mintió en el Parlamento”: “Primero hay que ponerles contexto a las cosas. Maciel estaba hablando de una investigación que se le estaba haciendo a Marset y que [la Dirección de] Drogas le había pedido información. Todos esos detalles yo no los sabía y cuando me refiero a los detalles [que no doy] me refiero a eso”, sostuvo.

“Yo en ningún momento dije yo no sabía quién era Marset. No soy yo la que lo digo [lo dijo Bustillo] y todos, los cuatro y todas la personas que estuvieron en esa reunión, tenían cocimiento cabal de la totalidad de los WhatsApp entre Maciel y yo. Al momento de la interpelación, todos tenían conocimiento de esos mensajes”, apuntó.

“Cuando dije que no me dio detalles, me refería a lo que acababa de decir, que hablaba de una investigación, ¿y por qué no se dijo? La interpelación es a los ministros, las líneas de la investigación no las fijé yo y tenía que tener lealtad hacia mis superiores. Yo no lo digo, después vuelve la palabra a los interpelados que lo sabían y lo podían haber agregado, fue un tema de lealtad”, agregó.

Más adelante, Ache Batlle dio algunos detalles que se habían acordado previo a la interpelación. Según contó, ella iba a relatar en esa instancia la reunión que había mantenido con el abogado Alejandro Balbi, pero, sin saberlo, Heber le dio la palabra y siguió “la línea que estaba siguiendo la interpelación”.

“Sí estaba incómoda porque no quería contradecir la línea. Yo contesté de la mejor forma, según los lineamientos que se venían dando”, expresó, y, consultada sobre si no era información relevante para dar en ese momento para dar contexto, respondió que los datos los tenían todos los miembros interpelados y que entregarlos “no dependía” de ella.

“Heber no me pregunta qué decían los chats con Maciel, Heber me pregunta qué hiciste tú, yo dije que le averigüé la información enseguida, eso fue lo que respondo. Yo no era la interpelada y no es un dato menor”, prosiguió.

Consultada sobre si se arrepiente de haber omitido la información de que conocía quién era Marset y los chats que tenía con Maciel, respondió afirmativamente. “Al día de hoy puede ser que sí, que me arrepiento. Me arrepiento con todo lo que pasó después”, sostuvo. Asimismo, reconoció que sabía que luego iban a caer los críticas sobre ella.

“La verdad que me miro [en la interpelación] y no me gusta lo que veo. Sí que estaba incómoda porque yo no iba a hablar de eso y quizás me expresé mal”, insistió.

Finalmente, consideró que el mensaje de Maciel haciéndole las consultas sobre el pasaporte de Maciel es “muy raro”.

“Un mensaje informal con todas esas… No es la vía normal. No hay un llamado a la acción. Él, si ustedes leen el mensaje, me está pidiendo una información, yo se la consigo, no oculto ni quién me la pidió y aviso”, expresó.

“¿Decís que te hicieron una cama?”, preguntó una de las periodistas presentes. Ache contestó: “No, yo no quiero decir eso porque no podría decir eso, pero que hay cosas que llaman la atención en todo esto”, concluyó