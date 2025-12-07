“Tomen en serio lo que viene”: la advertencia de Metsul por ciclón y su efecto en Uruguay

Locales

El organismo meteorológico MetSul emitió este domingo una advertencia por la formación de un ciclón extratropical “severo” que impactará en los próximos días al sur de Brasil. En un comunicado firmado por el meteorólogo Luiz Fernando Nachtigall, la institución pidió “tomar en serio lo que viene” ante la proyección de un sistema “extremadamente profundo”, con valores de presión poco habituales para la región y capacidad de generar tormentas fuertes, granizo, lluvias intensas y vientos con ráfagas superiores a 100 kilómetros por hora.

De acuerdo con MetSul, el ciclón comenzará a desarrollarse entre el lunes y el martes sobre Rio Grande do Sul, acompañado por una masa de aire muy caliente que potencia la inestabilidad. El organismo advirtió por la posibilidad de acumulados de lluvia entre 100 y 200 milímetros en sectores aislados, así como por la ocurrencia de vendavales capaces de provocar daños. El fenómeno, sostuvieron, configurará varios días de “alto riesgo meteorológico” entre el lunes y el jueves.

Consultado por Montevideo Portal, el meteorólogo José Serra matizó el alcance del fenómeno sobre el territorio nacional y explicó que el ciclón no tendrá su centro en Uruguay, sino sobre territorio brasileño y luego sobre aguas oceánicas. Serra indicó que lo que se formará inicialmente es una depresión atmosférica en el norte argentino y paraguayo, que evolucionará en un ciclón extratropical entre martes y miércoles, pero con un desplazamiento que mantendrá al país fuera del eje principal del sistema.

Según explicó, Uruguay sí experimentará efectos indirectos, con lluvias y tormentas aisladas en el norte y noreste entre el lunes y el martes, mientras que en el sur predominarán los cielos cubiertos, con temperaturas más moderadas y algunas mejoras temporarias. En la costa, especialmente Maldonado y Rocha, podrá registrarse viento fuerte, aunque muy por debajo de las intensidades previstas para Brasil.

Serra detalló que el lunes el área metropolitana tendrá cielo nuboso y temperaturas entre 25 y 27°C, mientras que el martes llegará con precipitaciones dispersas y máximas próximas a 24°C. El miércoles mantendrá la inestabilidad y marcará un descenso mayor de temperatura, con máximas de 23° o 24° y mínimas cercanas a 14°C. A partir del jueves comenzarán días de estabilidad atmosférica, con retorno del sol y ascenso de las temperaturas.

El meteorólogo advirtió además que el norte del país continuará bajo una ola de calor con humedad relativa muy baja, un escenario que puede favorecer la deshidratación. Recomendó hidratarse, evitar la exposición solar entre las 10:30 y las 17:00 horas y prestar atención al alto índice de radiación UV que se registra en esta época del año.

En suma, mientras el ciclón producirá condiciones severas en el sur de Brasil, en Uruguay se espera un episodio de inestabilidad acotada, con lluvias, viento costero y un descenso térmico transitorio antes de la mejora prevista para el jueves, que a su vez dará lugar al “verano estacionario”.

