A agarrarse: Metsul anuncia ciclón “poco común e intenso” y que “representa un peligro”

El observatorio meteorológico Metsul, situado en la localidad brasileña de São Leopoldo, emitió esta mañana un comunicado en el que advierte a toda la región acerca de una preocupante posibilidad.

Según los meteorólogos de dicha institución, la próxima semana “podría formarse un ciclón intenso, lo que representa un peligro importante”. Los modelos numéricos manejados por Metsul indican un “ciclón intenso en Rio Grande do Sul la próxima semana, con un escenario de alto peligro de lluvias, vientos y tormentas” y que afectaría también a Uruguay.

De acuerdo con el informe brasileño, una zona de baja presión a gran altitud se desplazará este fin de semana desde el océano Pacífico hacia la costa central de Chile, en la región de Santiago. A principios de semana, “esta zona de baja presión cruzará la Cordillera de los Andes y se desplazará por el centro de Argentina. Posteriormente, la baja presión en los niveles medios y altos de la atmósfera proveniente del Pacífico entrará en fase con una baja presión en superficie en Paraguay que se moverá hacia el Oeste de Rio Grande do Sul al final del lunes”.

El martes, como consecuencia de la interacción entre bajas presiones, “se iniciará un proceso de ciclogénesis (formación de un ciclón) entre el territorio de Rio Grande do Sul y Uruguay con intensa inestabilidad”.

En ese contexto, “se espera que la presión atmosférica caiga en picado a lo largo del martes en Río Grande do Sul, alcanzando valores atípicamente bajos y generando fuerte e intensa inestabilidad con convección profunda”.

Así las cosas, podrían producirse precipitaciones “cercanas y superiores a 50 mm en algunas horas, pero con volúmenes de hasta 100 mm o 200 mm en algunas áreas, especialmente cerca del centro del ciclón”.

Metsul no descarta “la posibilidad de que el martes una línea de inestabilidad se desplace por el sur de Brasil con alta frecuencia de tormentas que podrán, en algunos lugares, incluir supercélulas con riesgo de vendavales localizados intensos y destructivos.

Una vez formado, el ciclón “podría traer vientos muy intensos durante varias horas seguidas entre el final del martes (9) y el inicio del jueves (11)”, fenómeno que afectaría el extremo meridional de Río Grande do Sul y, por ende, a parte del Uruguay, en particular las zonas este y noreste.

Pese al ominoso anuncio, Metsul recuerda que todavía faltan varios días para que se produzca el fenómeno previsto, y la situación todavía podría modificarse.

“No es común tener un ciclón con una presión tan baja cerca de la costa de Rio Grande do Sul, incluso durante sistemas invernales, pero es probable que estos valores se ajusten en los próximos días”, explica el observatorio.