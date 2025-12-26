“Es claro que hay un problema de infraestructura”: Metediera por choque en Punta Gorda

Política

El presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, se refirió al choque ocurrido en la madrugada del pasado jueves en Punta Gorda (Montevideo), en una curva que ha causado varios accidentes de tránsito. A su entender, “es claro que hay un problema de infraestructura”.

El hecho se dio en la rambla entre Cúneo Perinetti y 6 de abril. Un auto iba rumbo al Centro, se cruzó de senda y se impactó contra otro vehículo.

La Intendencia de Montevideo había colocado hace algunos meses un radar en ese punto. Al respecto, Metediera dijo que la velocidad “está determinada y la infraestructura va acorde a la velocidad permitida”.

“Cuando la velocidad se rebasa en este caso lo que pasa es lo que se ve siempre. Se pasan de un carril hacia el otro y tiene un siniestro de tránsito”, manifestó el exintendente de Canelones en rueda de prensa, consignada por Telemundo (Canal 12).

Según argumentó, el radar fue una medida “para paliar la situación”. Así, “podría haber sido un lomo de burro”, ejemplificó el director de Unasev, pero reconoció que no hay “mayores herramientas como para controlar”.

Por otro lado, se refirió a la obra de infraestructura que se realizará allí para afrontar este problema, que se encuentra en proceso de licitación. “Creo que la medida paliativa fue el radar, y la licitación la medida de fondo”, aseveró.

“Pedirle a la gente por favor que tenga un poco más de cuidado en general, pero en ese lugar sabiendo que tenemos esa dificultad, que se cuide un poco más”, concluyó Metediera.

