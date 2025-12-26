Tras varios siniestros, la IM abre licitación para arreglos en la rambla de Punta Gorda

Locales

La Intendencia de Montevideo (IM) abrió una licitación para realizar obras de corrección de peralte y repavimentación en la rambla de Punta Gorda, en el tramo entre las calles Araucana y 6 de Abril, con el objetivo “fortalecer la seguridad vial”, debido a que en el lugar, se han dado varios accidentes fatales.

Según anunció la IM, los pliegos del llamado fueron publicados el pasado jueves; las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 26 de enero.

Se hará la modificación de la inclinación de la curva y la repavimentación de la calzada.

Desde el 25 de noviembre, en el lugar funciona un equipo de fiscalización de velocidad entre José Cúneo Perinetti y 6 de Abril, donde la velocidad máxima permitida es de 60 km/h.

Los pliegos de la licitación pueden consultarse en la Cartelera de Compras de la Intendencia, bajo el código P180840.

La medida se da luego de varios accidentes. En el pasado mes de setiembre, a la altura de la calle de San Nicolás, se dio un accidente que involucró a tres vehículos. El hecho se produjo cuando una conductora que se trasladaba hacia el este intentó cambiar de carril, colisionó con una camioneta y, a raíz del impacto, terminó chocando contra un tercer auto. Como consecuencia, tres mujeres de 19, 30 y 62 años sufrieron lesiones.

Poco tiempo después, un siniestro fatal ocurrió en la rambla República de México y José Cúneo Perinetti, lugar donde dos personas perdieron la vida tras un choque entre dos autos.

