“Desconocimiento”: el nuevo radar de Punta Gorda aplicó más de 1.000 multas en tres días

El pasado martes 25 de noviembre, comenzó a fiscalizar el radar que instaló la Intendencia de Montevideo en la rambla, a la altura del barrio Punta Gorda. En solamente tres días, aplicó 1.018 multas por exceso de velocidad.

El director de Movilidad de la comuna, Germán Benítez, informó a Subrayado (Canal 10) que el primer día en el que la cámara estuvo activa aplicó 372 sanciones, mientras que el miércoles 26 colocó 330 y ayer, jueves 27, la cifra disminuyó a 316.

El jerarca consideró que “un poco por desconocimiento” la gente “mantiene la conducta” de circular a una velocidad mayor a la permitida. “Me parece pertinente informar a la población para que corrija su conducta, porque si no los accidentes van a seguir pasando”, dijo Benítez al citado medio.

La colocación del radar en la rambla entre Cúneo Perinetti y 6 de Abril fue anunciada a mediados de setiembre, el mismo día en el que ocurrió un siniestro de tránsito fatal en ese punto. En la tarde, un accidente entre dos autos provocó el fallecimiento de un hombre y de una mujer —uno de cada auto— y otras dos personas sufrieron lesiones varias.

Un mes antes, una mujer de 44 años perdió la vida en circunstancias similares. La víctima circulaba en un auto por la rambla hacia el este, cuando invadió el carril contrario y chocó de frente contra una camioneta, regresó a su carril y fue chocada por otro vehículo.

Una vecina de la zona declaró ese día en rueda de prensa que “cada vez que llueve” hay un accidente de tránsito en ese punto de la rambla. “La mayoría de las veces, los accidentes son de menor porte y no se hacen públicos”, comentó.

El intendente Mario Bergara dijo que el objetivo de colocar un radar en ese lugar era “obligar a los automóviles a reducir sustantivamente” la velocidad, que, en ese tramo de la rambla de Punta Gorda, la máxima permitida es de 60 km/h.

