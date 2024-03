“Es aberrante politizar la muerte de los niños”, dijo Delgado tras dichos de Orsi

Política

El precandidato nacionalista Álvaro Delgado aseguró que “es aberrante politizar la muerte de los niños” y manifestó que “ese es un tipo de política en el que no [va] a entrar”.

El exsecretario de Presidencia fue consultado este sábado, en rueda de prensa, acerca de los dichos del precandidato frenteamplista Yamandú Orsi, quien algunos días atrás manifestó (en respuesta al senador Guido Manini Ríos) que “van ocho niños baleados este año” y “cada 15 días entra en el Pereira Rossell un niño herido de bala”.

“El otro día escuché a la vicepresidenta de la República [Beatriz Argimón] contestarle con estadísticas. Me pareció muy sabio, para no politizar la muerte de los niños que es lo que no queremos. Es aberrante politizar la muerte de los niños. Aberrante. Ese es un tipo de política en el que no vamos a entrar”, declaró Delgado.

Por otro lado, a Delgado le preguntaron también por su opinión de que Orsi cuestionara la propuesta de crear un grupo antimafia para combatir el narcotráfico. “Dígale que no sea pícaro, porque lo dije en el discurso cuando lo propuse que hay elementos que necesitan presupuesto y, para eso, se necesita una ley presupuestal. O sea, somos electos presidentes y vamos a comandar un segundo gobierno, vamos a un segundo piso de transformación y este grupo va a estar en la primera línea de presupuesto que ya, de antemano, comprometemos que Orsi y el Frente Amplio lo puedan acompañar”, expresó el precandidato nacionalista.

