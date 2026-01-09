Locales

¿El papa León XIV vendrá a Uruguay? Qué falta para la definición y cuál es la expectativa

El papa León XIV podría venir a Uruguay en el segundo semestre de 2026, según indicó el cardenal uruguayo Daniel Sturla a El País y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la Iglesia Católica uruguaya.

Si bien se esperaba que el sumo pontífice definiera el pasado miércoles su agenda de viajes, la realidad es que aún no ha sucedido, indicaron las mencionadas fuentes. Esto podría ocurrir a fines de mes, añadieron.

De todas formas, indicaron que la intención de Robert Prevost es venir al país en el segundo semestre.

En diciembre, Sturla había mencionado: “Yo pienso que en enero se sabrá la agenda del papa para el 2026 y ahí espero que esté incluida la esperada visita a Uruguay y Argentina”.

Por su parte, el presidente de la República, Yamandú Orsi, se reunió con León XIV en octubre, cuando fue de visita a Roma y El Vaticano. “Nos dijo que muy probablemente venga. Se cuida mucho en lo que dice, pero sabemos que el año que viene va a viajar bastante. Quedó como que le gustaría”, aseveró en 2025.

