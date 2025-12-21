Sturla afirmó que el Papa definirá sus viajes en enero y aseguró que Uruguay es prioridad

Locales

El cardenal Daniel Sturla afirmó que en enero de 2026 podría confirmarse una visita del Papa León XIV a Uruguay, al señalar que ese mes se definirá la agenda internacional del pontífice tras un consistorio convocado en Roma.

“Yo pienso que en enero se sabrá la agenda del Papa para el 2026 y ahí espero que esté incluida la esperada visita a Uruguay y Argentina”, expresó el arzobispo de Montevideo, quien recordó que el propio pontífice manifestó que Uruguay, Argentina y Perú serían los primeros destinos de América Latina.

Sturla explicó que el Papa convocó a todos los cardenales del mundo para los días 7 y 8 de enero, luego del cierre del Año Santo el 6 de ese mes, instancia en la que se abordarán distintos temas, entre ellos la planificación de los próximos viajes apostólicos.

Las declaraciones fueron realizadas en el marco de las actividades de la misión de Navidad que impulsa la Arquidiócesis de Montevideo a través de Iglesia Joven y la Pastoral Juvenil, que este año incluyó un pesebre viviente en el barrio de la Gruta de Lourdes. Jóvenes de distintas parroquias recorrieron la zona, convocando a vecinos, niños y familias, en una experiencia que Sturla calificó como “muy linda”.

Al hacer un balance del año, Sturla lo describió como “intensísimo” para la Iglesia Católica, tanto a nivel universal como local. Recordó la muerte del papa Francisco y la elección de León XIV, proceso en el que participó personalmente y que definió como “una de las experiencias más importantes y hermosas” de su vida.

En el plano nacional, resaltó las celebraciones por los 150 años de la consagración del Uruguay al Sagrado Corazón de Jesús, realizada por el beato Jacinto Vera, y las conmemoraciones vinculadas a los 200 años de la Independencia, que incluyeron un fuerte protagonismo de la Virgen de los 33.

Finalmente, Sturla se refirió al vínculo con el actual gobierno y sostuvo que mantiene un diálogo institucional normal, similar al que la Iglesia ha tenido con administraciones anteriores. Mencionó encuentros con el presidente Yamandú Orsi y contactos con el Ministerio del Interior, en el marco del apoyo de la Iglesia al programa Pelota al Medio a la Esperanza, iniciativa por la que recientemente recibió un reconocimiento.

