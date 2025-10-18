Orsi sobre eventual visita del papa León XIV en su mandato: “Lo invitamos, le gustaría”

Política

El presidente de la República, Yamandú Orsi, volvió al país este sábado tras visitar Italia y reunirse con el papa León XIV.

Allí, dialogó con el sumo pontífice acerca de una eventual visita a Uruguay. “Por supuesto que lo invitamos y él tiene bastante claro que por el Río de la Plata va a venir”, manifestó el mandatario en rueda de prensa. Sin embargo, reparó en que “no dice cuándo”.

Orsi recalcó que, en su discurso ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), León XIV comenzó hablando en castellano. “Cuando estás hablando con él estás escuchando un latinoamericano, más allá de que nació en Estados Unidos”, destacó el presidente y agregó que “su trabajo concreto con la gente” fue en Perú.

“Nos dijo que muy probablemente venga. Se cuida mucho en lo que dice, pero sabemos que el año que viene va a viajar bastante. Quedó como que le gustaría”, aseveró.

A su vez, el exintendente de Canelones acotó que en su diálogo en el Vaticano mencionaron tanto la eutanasia, legalizada el pasado miércoles en Uruguay (que se transformó en el primer país de Latinoamérica en hacerlo), como los cuidados paliativos; “sin duda son muy partidarios de eso”, puntualizó Orsi.

Respecto a este último punto, el presidente fue consultado respecto a si el gobierno “piensa dar un giro” para fortalecer los cuidados paliativos como política que antecede a la eutanasia. “No lo llamaría un giro, pero es un llamado de atención importante”, replicó Orsi.

Al respecto, recordó que se presentó el decreto que reglamenta la Ley de Cuidados Paliativos tan solo algunos días atrás y sostuvo que “evidentemente en la medida que eso se fortalezca vas cumpliendo mucho mejor los pasos”.

De todas formas, opinó que “no es malo que se siga debatiendo y discutiendo” y que “lo bueno es que se pueda hacerlo”.

Anticipaciones comerciales

Por otro lado, el mandatario se refirió al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). “Sabemos que tenemos algunos países que son los más difíciles que se alineen”, declaró en un principio, y citó como ejemplo a Francia o Polonia. En este marco, Italia “tiene un rol de poder traer a esos actores al voto positivo”, valoró, tras su encuentro con la primera ministra de ese país, Giorgia Meloni.

“Se da como un hecho con todos los que hablamos, lo manifiestan como algo venturoso, pero hay que destrabar algunas dudas o algunos ‘no’ que todavía existen”, expresó el presidente uruguayo.

Asimismo, manifestó que “está la duda” de en qué momento será firmado, pero señaló que “todo indica” a que será unos días después de la cumbre del bloque regional sudamericano, en diciembre de este año. “Las señales que recibimos en Europa es que acompañan”, subrayó.

