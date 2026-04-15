“El mayor impacto se sentirá en Uruguay”: MetSul trazó la ruta del ciclón en la región

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El lunes, y tal como informáramos, el observatorio meteorológico MetSul, ubicado en la localidad gaúcha de São Leopoldo, adelantó que “una zona de baja presión permanecerá activa durante varios días consecutivos en las latitudes medias de Sudamérica”, fenómeno que provocará “fuertes lluvias y tormentas” y también “podría dar lugar a un nuevo ciclón extratropical a finales de semana”.

Ayer, el mismo observatorio detalló el devenir del fenómeno, que produciría “una ola de tormentas y episodios de lluvias localmente excesivas a extremas” en el noreste de Argentina y parte de Paraguay. Esta situación se produciría entre el martes y el jueves.

Ahora, sobre el mediodía del miércoles, MetSul amplió su información sobre el fenómeno. En concreto, advirtió que el ciclón ya está en camino y trazó la ruta que seguirá sobre la región.



En el mapa adjunto, debajo de estas líneas, se muestra la trayectoria proyectada por MetSul “para el sistema de baja presión y el ciclón extratropical” resultante entre hoy y mañana, desde su origen en el noreste de Argentina a mediados de semana hasta su avance sobre el océano Atlántico el próximo fin de semana.





De acuerdo con los meteorólogos brasileños, “el fenómeno afectará el clima en Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil el miércoles y el jueves”, con alto riesgo de lluvias intensas y tormentas eléctricas, algunas fuertes a severas.





Este miércoles, el centro de baja presión atmosférica se profundiza aún más en el noreste de Argentina, donde trae lluvias localmente fuertes a intensas con tormentas aisladas y organiza una línea de inestabilidad con lluvias y tormentas que avanzará a través de Paraguay.

Mañana jueves, el sistema meteorológico se desplazará hacia el sureste y se ubicará sobre Uruguay, en el oeste del país al inicio del día y en el este al final del jueves. Con ello, la inestabilidad cesa en el noreste de Argentina y se intensifica en territorio uruguayo y en el norte de la provincia argentina de Buenos Aires.

El viernes, la zona de baja presión atmosférica se ubicará sobre el Río de la Plata, frente a las costas de los departamentos de Montevideo y Maldonado, con una presión central de alrededor de 998 hectopascales (hPa), “provocando fuertes vientos en el sur y el este de Uruguay”.

"El mayor impacto del ciclón se sentirá en Uruguay, país ya azotado por otro ciclón el martes pasado (7), cuyos intensos vientos, cercanos o superiores a los 100 km/h, derribaron numerosos árboles y causaron una víctima mortal en Maldonado", resume MetSul.



