Ciclón extratropical: caída de árbol causó un accidente mortal

Locales

El ciclón extratropical que arribó a Uruguay en la noche y que todavía se hace sentir en buena parte del país, dejó nefastas consecuencias en varios departamentos.

Por ejemplo, y tal como informáramos, el fenómeno afectó el servicio eléctrico de más de 100.000 usuarios en todo el país, especialmente en Canelones, Maldonado y Lavalleja.

Asimismo, las fuertes ráfagas, que ocasionalmente superaron los 100 km/h, derribaron ramas y árboles, algunos de ellos robustos y añosos.

En Montevideo, por ejemplo, cayeron decenas de ramas y árboles, obstaculizando el paso en al menos 50 cruces.

Las esquinas de Maldonado y Cassinoni, Fernández Crespo y Nueva York y San Martín y León Pérez, se ven obstruidas a esta hora por árboles atravesados a lo ancho de la calzada.

Sin embargo, la situación más difícil se vivió en las últimas horas en Maldonado.

Allí, según el gobierno departamental, la zona costera fue la más perjudicada en general. Si se analiza en particular, sitios como La Capuera, sector de rambla, Rincón del Indio, San Rafael, Aparicio Saravia, Punta del Este, zona de Balneario Buenos Aires y Piriápolis resultaron especialmente castigados.

“Se registran caídas de árboles en el casco urbano, Sauce de Portezuelo, Ocean Park y Bella Vista, mayoritariamente”, reza el informe, que detalla que uno de los gigantes vegetales desplomados “generó un accidente con un fallecido" en el bulevar Aparicio Saravia.

Al momento, la situación en el departamento se encuentra “en fase de respuesta y normalización”, con múltiples intervenciones en curso para restablecer condiciones de seguridad y servicios.