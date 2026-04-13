MetSul prevé nuevo ciclón extratropical con “fuertes lluvias y tormentas” en Uruguay

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Cuando todavía no se han terminado de levantar —en algún caso, literalmente— las ramas y árboles del ciclón extratropical de la semana pasada, en el horizonte podría estar asomando el siguiente.

El observatorio meteorológico MetSul, ubicado en la localidad gaúcha de São Leopoldo, advierte este lunes que “una zona de baja presión permanecerá activa durante varios días consecutivos en las latitudes medias de Sudamérica”, fenómeno que provocará “fuertes lluvias y tormentas” y también “podría dar lugar a un nuevo ciclón extratropical a finales de semana”.

De acuerdo con lo previsto por los meteorólogos brasileños, a partir de mañana martes, una zona de baja presión comenzará a organizarse y profundizarse sobre el noreste de Argentina y Paraguay, interactuando con aire cálido y generando nubes cargadas de lluvias localmente intensas y tormentas en los países vecinos.

Luego, el miércoles, el centro de baja presión atmosférica se profundiza aún más en el noreste de Argentina, donde trae lluvias localmente fuertes a intensas con tormentas aisladas y organiza una línea de inestabilidad con lluvias y tormentas que avanzará a través de Paraguay.

Ese sistema de baja presión “estará sobre Uruguay el jueves y provocará inestabilidad en el país”, así como en la provincia argentina de Buenos Aires, advierte el reporte.

El viernes 17, la zona de baja presión atmosférica se centrará “en la costa de los departamentos uruguayos de Montevideo y Maldonado”, con una presión central de alrededor de 1000 hPa, “provocando fuertes vientos en el sur y este de Uruguay”.

El sábado 18, el sistema meteorológico estará sobre el océano Atlántico, al este de Uruguay, y se alejará gradualmente del continente, provocando aún fuertes vientos en el este de Uruguay y en la costa sur de Rio Grande do Sul.

Además de los vientos, “en Uruguay se esperan lluvias intensas en algunas zonas del interior del país, entre el miércoles 15 y el jueves 16”, resume el anuncio.