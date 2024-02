“El más grande realizado en Uruguay”: comenzó realojo de asentamiento Kennedy en Maldonado

Locales

En el marco de la inauguración del nuevo barrio donde serán realojadas las familias del asentamiento Kennedy, que será este miércoles 21 de febrero y contará con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou, la Intendencia de Maldonado (IDM) comenzó a mudar a las primeras personas, y a destruir las viviendas del predio ocupado.

Según la IDM, el proceso total para alcanzar la mudanza de las 530 familias que viven en el asentamiento será a fines de 2024. En tanto, este miércoles prevén el primer “realojo colectivo”, que involucra a unas 375 —la IDM ya realojó a otras familias—.

Desde la comuna de Maldonado aseguran que este realojo es “el más grande realizado en Uruguay”. Además, sostienen que la mudanza “mejora la calidad de vida de las familias”.

Después de que las familias dejen sus viejos hogares, la IDM “procederá a la demolición inmediata de las casas para evitar nuevas construcciones ilegales en el asentamiento mientras muda en camiones, y con apoyo del Ejército Nacional, a las familias”.

El realojo del asentamiento Kennedy surge en conjunto con el de El Placer, donde hoy se gestó la Zona Joven de Maldonado. Entonces, durante el segundo período del intendente Enrique Antía en la IDM, se expropiaron dos padrones, donde fueron realojadas las familias de El Placer y también serán las del Kennedy, “el más icónico del departamento”, que tuvo un valor de US$ 7 millones.

De este modo, la comuna departamental comenzó con el fraccionamiento, la urbanización, las calles, llevar servicios como luz, agua y saneamiento, para iniciar el camino para un nuevo barrio. En ese proceso la IDM invirtió más de US$ 4 millones de dólares.

Sin embargo, dijo la IDM, la “solución definitiva” llegó cuando Antía se contactó con CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) y obtuvo una financiación, iniciativa que apoyó el gobierno nacional, que también trabajó en el realojo.

“Gracias a la garantía soberana concedida, la administración Antía tuvo luz verde para acceder a un crédito por 35 millones de dólares para el realojo”, expresó la comuna.

En tanto, el contrato de préstamo entre el CAF y el BROU permitió a la intendencia acelerar los plazos para mejorar la calidad de vida de 530 familias del barrio.

Así, se logró un fideicomiso financiero de oferta privada, que pagará Maldonado por US$ 35 millones, conformado por US$ 28 millones que aporta en este proceso CAF y US$ 7 millones el Banco República.

En un principio, la inauguración iba a realizarse el 1° de febrero. Sin embargo, tras discrepancias entre una constructora contratada por la IDM y el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) se postergó.