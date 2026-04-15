“El Poder Ejecutivo no tiene potestades de revertir” el caso Moisés, afirmó Yamandú Orsi

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El presidente de la República, Yamandú Orsi, se refirió al caso de Moisés, el joven condenado por el homicidio de su padre tras años de abuso, luego de haberse reunido con las hermanas del joven. En este sentido, aseguró que en el encuentro “quedó claro que el Poder Ejecutivo no tiene potestades de revertir esa situación”.

“Me hicieron el relato, una historia tremenda, terrible, que duró años y que termina de manera trágica. No puedo decir otra cosa que una empatía que se genera con esa gente que ha sufrido tanto”, manifestó el jerarca en rueda de prensa, consignada por Subrayado (Canal 10).

A su vez, Orsi sostuvo que “quedó claro” que en Uruguay “existe la separación de poderes”. Respecto a esto, aseguró que cree en la Justicia y en Fiscalía General de la Nación: “Esperaremos con atención y con mucha expectativa las próximas decisiones a nivel del tribunal o a los otros niveles que se puedan tomar”, aseveró el mandatario.

“También quedó claro”, continuó el presidente, que “el Poder Ejecutivo no tiene potestades —como sí existen en otros países— de revertir esa situación, pero nosotros acompañamos desde la empatía, desde la escucha y el contacto permanente, sin interferir y respetando muchísimo los procesos que se han llevado adelante en Fiscalía y el Poder Judicial”, manifestó.

A su vez, fue consultado acerca del indulto que fue planteado a nivel parlamentario, a lo que respondió que será un tema que se analizará en el ámbito político “después de que haya un fallo definitivo”. No obstante, instó a “ser muy cuidadosos, esperar con serenidad y ver qué caminos se pueden recorrer” para “que se imparta la justicia, que es bastante más complejo que una sentencia”.

A su entender, este episodio “muestra que cada caso, cada delito y cada sentencia es un mundo”.

Orsi brindó estas declaraciones luego de la presentación de la empresa Tigo en Uruguay, que desembarcó luego de la compra de Movistar.

La compañía, que cuenta con presencia en 12 países de Latinoamérica, realizó un evento en Kibón, en la rambla de Pocitos, en la noche de este miércoles.

Allí, el mandatario subió al escenario y dio un breve discurso en el que destacó el rol de ingenieros y trabajadores uruguayos a lo largo de los años.

“La más alta tecnología del mundo está aquí en Uruguay y lo que vimos fue muchos ingenieros e ingenieras entusiasmados, y trabajadores y trabajadoras entusiasmados porque sabían que después aparecían otras cosas”, expresó el exintendente de Canelones.

De tal forma, el presidente subrayó que “hay un equipo mucho más grande” que va “más allá de los gobiernos”. Según el mandatario, hay “una sociedad que espera que sigan confiando” en el país.

“No les vamos a fallar”, concluyó Orsi.

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