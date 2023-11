“El Gobierno no negocia con narcotraficantes”, reafirmó Lacalle sobre entrega de Marset

Política

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se refirió este lunes en Rocha a la entrevista que brindó el narcotraficante Sebastián Marset, que fue divulgada este domingo por Santo y Seña (Canal 4).

Brevemente, el primer mandatario señaló que el resumen de la situación para él es al siguiente: “El Gobierno a través del Ministerio del Interior y Cancillería hizo las averiguaciones necesarias, generó las alertas que había que generar y no negocia con narcotraficantes. Eso está medianamente claro, no debería ni decirlo. Esperemos que la coordinación de las distintas policías (Uruguay, Bolivia, Paraguay y otros países de la región) sea efectiva para poder llevar a cabo lo que hay que hacer”.

Consultado acerca de si vio la entrevista, Lacalle respondió que no la vio, pero sí leyó al respecto. Además, cuando se le preguntó por las declaraciones realizadas por el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, prefirió no hacer comentarios: “No tengo tiempo para dedicarme a cada uno que habla. Un amigo mío siempre decía: ‘O subimos el nivel o bajamos el volumen’”.

Orsi había manifestado este lunes una vez divulgada la entrevista a Marset, que le sorprendía que el relato del narcotraficante “coincida casi 100% con el del gobierno nacional”.

Con respecto a su reciente viaje a China, el mandatario expresó que hubo puntualmente 24 acuerdos en diferentes áreas que “significan posibilidades puntuales y actuales para mucha gente del sector exportador del país en varios rubros”.

“Yo me quedé con la frase del presidente chino (Xi Jinping) vinculada a acelerar la asociación de libre comercio. Eso para nosotros es una muy buena noticia. Al mismo tiempo, tenemos que seguir conversando con los socios del Mercosur para tratar de avanzar todos. Tenemos mucha más espalda si vamos juntos, que si vamos separados. Lo que Uruguay no va a hacer es frenar, porque se quiere abrir al mundo. El Gobierno confía en la producción, en la creación y en los servicios de los uruguayos. Así que, primero tratar de ir con todos los vecinos, pero si no vienen vamos a seguir el camino que hemos trazado, que no es nuevo ni de este gobierno. Es una política de Estado. Varios presidentes de la República en los últimos años lo intentaron, por ahora sin resultado. Y a nosotros nos toca en esta época insistir”, apuntó el primer mandatario, sobre la posibilidad de un Tratado de Libre Comercio con el país asiático.

