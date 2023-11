Delgado volvió a criticar a Orsi por dichos sobre Marset: “No puede derrapar tan seguido”

Política

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, vistió este martes el departamento de Rocha e hizo declaraciones a la prensa vinculadas al caso del pasaporte de Sebastián Marset y su cruce a través de las redes sociales con el intendente de Canelones, Yamandú Orsi.

En diálogo con la prensa, Delgado afirmó que Orsi “insinuó cosas que no tienen pie ni cabeza”.

“No vale todo en política. No se puede derrapar tan seguido, por lo que me quedó con la contestación de ayer. Cada uno es grande y se tiene que hacer cargo no solo de lo que hace, sino de la forma en que hace política. En esos niveles de suspicacia no voy a entrar”, apuntó el precandidato presidencial por el Partido Nacional.

Tras la entrevista este domingo al narcotraficante Sebastián Marset emitida en el programa Santo y seña (Canal 4), el precandidato por el Frente Amplio aseguró que el relato del delincuente internacional coincidía con los argumentos dados por el Poder Ejecutivo.

Las afirmaciones de Orsi provocaron la reacción de varios dirigentes políticos del oficialismo, pero la respuesta de Delgado generó también a su vez la replica de dirigentes del Movimiento de Participación Popular (MPP).

En líneas generales, Delgado aseguró en Rocha que el accionar de la oposición por el caso Marset “ha sido peor de lo mismo”.

“Durante cuatro años dijeron que ‘no, no, no y no’. Se opusieron a todo. Todo era una catástrofe, lo vimos con la cuarentena obligatoria, después con el colapso de los CTI. Después el desalojo exprés con la LUC (Ley de Urgente Consideración), la privatización de la educación. Después que nos quedábamos sin agua, después hablaron de crisis institucional. Nada de eso pasó”, relató Delgado.

El jerarca, que viajó a Rocha para participar junto al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, de la inauguración de obras viales en ese departamento, insistió: “Hay insinuaciones que no se pueden hacer. Yo jamás las haría al Frente Amplio y no voy a permitir que las hagan sobre nuestro gobierno, ni sobre nuestro partido”.

Sobre la nota a Marset, Delgado dijo que la vio y se “sorprendió”.

“Me sorprendió que un delincuente de esta característica haga una nota en televisión. En definitiva, creo que el fiscal de Corte (Juan Gómez) o la Fiscalía contestó como tiene que contestar. En Uruguay no negociamos con narcotraficantes. No puedo opinar sobre lo que él diga (Marset), no lo conozco y espero no conocerlo”, afirmó.

