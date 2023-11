Entrevista a Marset: Delgado respondió a Orsi, fue respaldado por Bianchi y FA lo criticó

Política

Montevideo Portal

Tras la entrevista este domingo al narcotraficante Sebastián Marset emitida en el programa Santo y seña (Canal 4), el precandidato por el Frente Amplio (FA) Yamandú Orsi aseguró que el relato del delincuente internacional coincide con los argumentos dados por el Poder Ejecutivo.

Prontamente, el senador nacionalista Jorge Gandini le salió al cruce, pero ahora también se sumó el precandidato presidencial por el Partido Nacional (PN) Álvaro Delgado.

“Pensé que tenía algo más sensato para aportarle a la política uruguaya. Lamentable”, tuiteó el secretario de Presidencia en respuesta al intendente de Canelones.

Pensé que tenía algo mas sensato para aportarle a la política uruguaya. Lamentable. https://t.co/P53qHDtzb3 — Alvaro Delgado (@AlvaroDelgadoUy) November 27, 2023

Por su parte, la senadora nacionalista Graciela Bianchi defendió al precandidato de su partido en la misma red social: en respuesta a su tuit, le escribió “nunca esperes un aporte positivo”.

Sin embargo, fueron varios los legisladores frenteamplistas que salieron al cruce de Delgado.

Los senadores Alejandro Pacha Sánchez y Charles Carrera, además de los diputados Bettiana Díaz Rey y Nicolás Viera, fueron algunos de los que respondieron al precandidato oficialista en redes. “Sensato sería no haberle emitido un pasaporte a un ‘narco pesado y peligroso’ en 24 horas. Más sensato sería no mentirle al Parlamento. Lamentable es destruir un documento público con los chats entre dos gobernantes. Pero lo más lamentable es que no puedan explicar todo esto de manera honrada”, apuntó Sánchez.

Sensato sería no haberle emitido un pasaporte a un “narco pesado y peligroso” en 24 hrs. Más sensato sería no mentirle al parlamento.

Lamentable es destruir un documento público con los chats entre dos gobernantes.

Pero lo más lamentable, es que no puedan explicar todo esto de… https://t.co/ojerOwgg6x — Alejandro Sánchez (@pachasanchez) November 27, 2023

En esta línea, Carrera también hizo alusión a la crisis política desatada luego de la difusión de los audios entre el excanciller Francisco Bustillo y la exvicecanciller Carolina Ache. “Los uruguayos pensamos que ya no había secretario de Presidencia porque estuvo bastante callado cuando renunciaron dos ministros, un subsecretario y un asesor en comunicación. Y un día apareció, pero no para hacer autocrítica por la crisis del escándalo Marset. Delgado no estaría siendo el más indicado para hablar de sensatez…”, disparó.

Los uruguayos pensamos que ya no había secretario de Presidencia porque estuvo bastante callado cuando renunciaron dos ministros, un subsecretario y un asesor en comunicación.



Y un día apareció, pero no para hacer autocrítica por la crisis del escándalo Marset. Delgado no… https://t.co/BJ7km8G7s8 — Charles Carrera Leal (@ChCarreraLeal) November 27, 2023

Díaz criticó que Delgado pida sensatez cuando “en la Torre Ejecutiva se juntaron jerarcas del gobierno a ver cómo le iban a mentir al Parlamento y al país”, mientras que Viera instó a Delgado a que se haga “cargo de algo”.

“¿¡El narco da entrevista para hablar bien del gobierno y el gobierno ni siquiera se pregunta dónde la grabó!?”, criticó el diputado.

Pide sensatez gente que permitió que en la mismísima Torre Ejecutiva se juntaran jerarcas del gobierno a ver cómo le iban a mentir al parlamento y al país ?? https://t.co/vY2xQIav2l — Bettiana Díaz Rey (@bettianadiazrey) November 27, 2023

El candidato habla de sensatez y estuvo escondido bajo tierra para no hablar de Marset.

Por favor! Hágase cargo de algo!

El narco da entrevista para hablar bien del gobierno y el gobierno ni siquiera se pregunta dónde la grabó!? https://t.co/kNIBIzkjXb — Nicolás Viera (@nicovieradiaz) November 27, 2023

Montevideo Portal