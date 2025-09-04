“Cero garantías”: denuncian “irregularidades” en prueba para residentes en Medicina

Locales

Aspirantes a residencias y posgrados de la Facultad de Medicina (FMED) de la Universidad de la República (Udelar) advierten por presuntas “irregularidades” con respecto a la prueba única de residencias (PUR).

En una carta a la que accedió Montevideo Portal, indican que en los últimos meses enviaron varios correos electrónicos al Decanato de la facultad “solicitando instancias de seguridad y transparencia” para “evitar” la situación que ocurrió en 2024.

El año pasado, trascendió que el centro de estudios inició una investigación por una presunta filtración de las preguntas de la PUR, lo que generó polémica en la comunidad educativa.

“La Facultad de Medicina informó haber realizado una investigación interna que concluyó que no existió tal filtración. Sin embargo, nunca se comunicó cómo se llevó a cabo dicha investigación, qué garantías se utilizaron ni se permitió la participación de los propios aspirantes, lo que genera serias dudas sobre su transparencia”, dice la carta.

Según los aspirantes a residencia, “recién hace unos dos días se recibió respuesta de la presidenta del concurso de residencias, quien refiere organizar una reunión recién después del 10 de setiembre”.

En ese sentido, critican que esto “hace que este año termine siendo igual que el pasado: ya se arrancó con la preparación y es difícil que se brinden las garantías debidas con tan poca coordinación y tan poco tiempo”.

“A su vez, tenemos conocimiento de que, al igual que en años anteriores, personas cercanas a quienes elaboran las preguntas también concursan. No sería la primera vez que en la Facultad de Medicina resultan favorecidos hijos de docentes de alto grado o allegados directos. Esto es algo que estudiantes, docentes y egresados conocemos y comentamos desde hace años. De hecho, la modalidad de prueba única fue implementada bajo el argumento de aumentar la transparencia, lo que evidencia que previamente no existía tal garantía”, sigue el escrito.

“Existen múltiples testimonios de aspirantes cuando las pruebas eran escritas que, al prepararse, recibieron comentarios como ‘sos muy bueno, pero este no es tu año, va a ingresar tal persona’ o relatos de docentes que indicaban a sus elegidos incluir frases específicas para identificar su examen en la corrección”, agrega.

Por otro lado, los estudiantes señalan que una “cuestión preocupante es que no se conoce públicamente qué garantías existen ni cómo se aplican” para el proceso de la PUR.

Según la carta, “no se sabe quiénes son los responsables reales de elaborar las preguntas de la prueba” y “no hay información sobre si existe seguridad al momento de sacar las copias del examen para evitar filtraciones”, ni “tampoco hay garantías de que quienes participan en la confección de la prueba no tengan vínculos familiares o de cercanía con quienes concursan”.

“La ausencia de estos mecanismos básicos de transparencia compromete la confianza en el concurso y deja en evidencia que no hay un control real sobre los posibles conflictos de interés”, asevera.

“Siendo la prueba más importante para los futuros profesionales de la salud del país, resulta inaceptable que se trate de un examen con cero garantías. Esta situación lo transforma en un asunto de máxima relevancia para la opinión pública, que merece conocer en detalle las irregularidades y exigir un proceso transparente y justo”, concluye la misiva.

Este reclamo viene de parte de cientos de estudiantes que se encuentran a la espera de realizar la PUR, que será el 5 de noviembre.

El decano de la Facultad de Medicina, Arturo Briva, aseguró a Montevideo Portal que recibieron la comunicación de los estudiantes y que siguen “trabajando para mejorar como todos los años”.

“Las medidas para dar seguridad y transparencia se trabajan todos los años y siempre vamos ajustando, desde la primera versión”, sostuvo el decano.

