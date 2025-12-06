“Difundir una conversación es grave”: exjerarca salteña rompió el silencio tras renuncia

Política

María Eugenia Taruselli, exdirectora de Desarrollo Social de la Intendencia de Salto, rompió el silencio tras su renuncia a la comuna, luego de que se difundiera un audio en el que, en una conversación con otros integrantes de su equipo, se refiere de forma despectiva al cargo que estaba ocupando.

La exjerarca habló en la grabación de que estuvo “a punto de no agarrar” el cargo porque “no era lo que quería”, que le “importaba un puto huevo” el sueldo que le pagaban porque no vivía de eso, que Desarrollo Social le “embolaba” y se le caía “un huevo”, entre otros.

En entrevista con El Observador, Taruselli habló sobre la publicación del audio y los motivos por los que decidió dar un paso al costado. En primer lugar, dijo que le “encanta trabajar con la gente”, recordando que fue directora departamental del Mides antes de asumir el cargo que dejó hace algunas horas.

“Lo he demostrado durante años en la gestión social. Lo que se escucha en el audio es una conversación privada, en un contexto que no era el adecuado, y con palabras que claramente no fueron las más afortunadas. Yo no estaba hablando de la gente ni del trabajo social en sí, sino de los cargos en general, de la estructura política y de mis propios desafíos personales”, aseguró.

La exdirectora de la comuna recordó que en su carta de renuncia expresó que “desde hace tiempo” venía pensando en dejar el cargo. “Después de muchos años de trabajo intenso, sentía que era momento de buscar un desafío nuevo”, resaltó.

Consultada sobre la expresión de que no le importaba el salario, Taruselli prefirió no hablar sobre sus otras actividades laborales. “Prefiero no entrar en detalles de mi vida personal. Lo que dije en aquella conversación privada apuntaba únicamente a que mi situación económica no dependía exclusivamente del cargo. Fue una expresión dentro de un contexto específico, no una valoración del trabajo ni del rol”, comentó.

“Estas situaciones no deberían naturalizarse en la política; que se grabe y se difunda una conversación privada es grave y marca un límite. Como mujer en la política del interior, una aprende rápido que, cuando empezamos a ocupar cargos de decisión reales, surgen resistencias. Cuando una empieza a consolidar ese camino, también aparecen presiones y tensiones propias de cualquier construcción política”, agregó.

“Aún no sé el trasfondo de por qué dos personas que me acompañan desde el principio harían una cosa de esas. Lo que se me ocurre pensar es que tiene un trasfondo político y la mala práctica de algunas personas de causar daño”, finalizó.

